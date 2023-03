Eccevinum, eccellenza allo stato solido… e liquido

Più articoli del nostro giornale sono dedicati all’alimentazione e al cibo, sia dal punto di vista della salute con la rubrica La sana alimentazione che con quelli organolettici curati spesso da Henos Palmisano. Spero di fare cosa gradita raccontando una mia esperienza personale che si è… consumata poco prima delle festività natalizie, quando mi è toccato il pericoloso compito di organizzare la cena con gli amici di una vita (ci conosciamo e prendiamo per i fondelli da oltre 38 anni).

Solo chi ha la fortuna di avere rapporti di amicizia così longevi può comprendere fino in fondo la delicatezza della mia posizione in quel momento. Avevo tutto da perdere. Ogni problema (previsto o imprevisto) sarebbe ricaduto sull’organizzatore come una mannaia con conseguenti prese in giro che, come già accaduto in passato, possono essere poi riproposte per decenni.

Ben conscio della delicata situazione mi sono rivolto (a dire il vero con molta fiducia) a Mauro Colasanti di Eccevinum di via Cherso al Collatino. Gli ho spiegato che quella sera saremmo dovuti andare a cena nel vicino quartiere di Colli Aniene ma che volevamo iniziare con il botto venendo a prenderci un aperitivo da lui.

L’aperitivo da Eccevinum è stato da 10 in pagella. Tutto perfetto dall’inizio fino alla fine. Subito accolti dal calore di Mauro e dell’atmosfera avvolgente del locale con i suoi arredi, l’illuminazione e tutte quelle prelibatezze che sono li a poca distanza.

Tutto è molto raffinato, siamo al Collatino ma potremmo essere ovunque. Mentre il nostro scambio di racconti e battute si fa incalzante (come sempre) iniziano ad arrivare i taglieri sommersi da bontà provenienti da ogni parte d’Italia, alcuni spritz e dei calici di prosecco.

Il nostro chiacchiericcio si interrompe per dare spazio ad espressioni di stupore e soddisfazione, da prima per la quantità (“aho! ma non è che il proprietario si è sbagliato?“) e subito dopo per la qualità (non riporto le varie citazioni ma iniziavano tutte con “ammazza“).

“Enzo ma sei sicuro tutto questo con soli 10 euro?“, mi è stato chiesto più volte tra una battuta su un fatto avvenuto nel 1990 o il ricordo di quante volte nelle gite per il 1° maggio possa aver piovuto solo perché uno di noi (sempre lo stesso) avesse portato con se il pallone.

Ebbene sì. Solo 10 euro per oltre un’ora di sapori, gusti, odori, atmosfera e amore. Si amore perché ho assistito a tutte le varie fasi che hanno portato alla creazione di Eccevinum ed è stata una storia molto lunga e piena di ostacoli e imprevisti ma appunto l’amore di Mauro per questo progetto era così solido che nulla è riuscito a fermarlo.

Per un aperitivo se sei del Collatino, Colli Aniene, Centocelle, Villa Gordiani hai a poca distanza un autentico tempio del gusto ma non fartelo raccontare e vai in via Cherso 152/154 e provalo in prima persona non te ne pentirai. La prenotazione non è obbligatoria ma te la consiglio: tel. 06 56548594.