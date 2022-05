“Elenina Run” nel Parco di Villa De Sanctis il 28 maggio 2022

Nell’ambito della festa Patronale della Parrocchia dei SS Marcellino e Pietro (2- 5 Giugno) c’è in programma la manifestazione sportiva “Elenina Run” in onore di S. Elena madre dell’Imperatore Costantino.

L’evento il 28 maggio 2022 –

La Parrocchia di San Marcellino e Pietro in collaborazione con la A.S.D. Atletica Villa De Sanctis organizza la manifestazione podistica non competitiva “Elenina Run” riservata a ragazze e ragazzi dai 5 ai 15 anni che si svolgerà nel Parco Villa De Sanctis adiacente alla Parrocchia in un percorso adeguato all’età dei piccoli concorrenti.

GRUPPI E DISTANZE: i partecipanti saranno suddivisi per età e percorreranno le distanze come da tabella sotto riportata.

Esordienti 5-6-7 anni 2017-16-15 mt 100 accompagnati Esordienti 8-9 anni (2014-2013) mt 300 Esordienti 10-11 anni (2011-2010) mt 600 Ragazzi 12-13 anni (2010-2009) mt 1000 Cadetti 14-15 anni (2008-2007) mt 1000

RITROVO: ore 8:30 a Villa De Sanctis (lato mausoleo – ingresso via San Marcellino)

PARTENZA: ore 9:30

INFO E CONTATTI: gare@asdvilladesanctis.it o chiamando il numero di cellulare 328.9254898

A tutti i partecipanti giunti al traguardo sarà regalato una medaglia e una maglietta ricordo e un ristoro.

Le iscrizioni sono già chiuse per motivi organizzativi, ma è interessante vivere l’evento con i propri figli anche per dar loro le direttive e il piacere di confrontarsi con gli amici correndo ed avere un ricordo dell’evento

La chiesa dei Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros è un edificio religioso di Roma, che si trova in via Casilina 641, nel quartiere Prenestino-Labicano.

Dopo i lavori di restauro effettuati nel periodo 1996-2000, la chiesa è collegata col mausoleo di Elena e le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, ai quali si accede dal cortile dell’oratorio adiacente alla chiesa, attraversando un portale settecentesco, situato sulla sinistra della facciata della chiesa, lungo la via Casilina.