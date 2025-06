Eleonora Bazzoni e Pasquale Rutigliano vincono la Cronoscalata al Tuscolo 2025

Domenica 8 giugno 2025 con partenza e arrivo al Parco dell’Ombrellino di Frascati si è svolta la Cronoscalata del Tuscolo.

Ai concorrenti la gara non competitiva di 10,299 km si è presentata con un percorso suggestivo ma abbastanza duro, con tratti asfaltati e sterrati, con 256 metri di dislivello in un continuo saliscendi tra le meraviglie del Parco dei Castelli Romani e le maestose Ville Tuscolane,

L’evento è stato organizzato da Calcaterra Sport in collaborazione con la Filippide Runners Team. Con il Patrocinio del Comune di Frascati, Monte Compatri e di Grottaferrata.

Partenza alle ore 9,30 nell’interno del meraviglioso Parco dell’Ombrellino.

Prima del segnale di partenza i concorrenti hanno dedicato un minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Lo Giudice storica firma del giornalismo sportivo, scomparso qualche giorno fa.

L’arco di arrivo posizione in un punto strategico nell’interno del Parco, in un tratto ombreggiato, per i numerosi spettatori, e dopo un lungo tratto in discesa per consentire l’ultimo scatto ai concorrenti.

Molto efficace la presenza di Michele Gregoraci, come speaker, nel riferire al pubblico presente lo svolgimento della gara, e nell’invitare i concorrenti a salire sul palco per ricevere i rispettivi premi.

Bravo anche il Poeta Luciano Giovannini, che all’evento si è presentato a tutti con una nuova e inaspettata veste quella di Cronista Sportivo.

Le premiazioni si si sono svolte davanti all’arco di un’altra meravigliosa bellezza che Frascati.

Ordine di arrivo uomini: Rutigliano, Pasquale Roberto – Atletica pro Canosa – 37:37, al secondo posto si è classificato Liberatore, Domenico – Podistica Solidarietà- 37:59, la terza posizione è andata a Mastrolorenzo, Raffaele -ASD Atletica la sbarra – 38:03.

Ordine di arrivo donne: vince la meravigliosa Campionessa Eleonora Bazzoni A.S.D Piano Ma Arriviamo, tempo 45.44, seguita da Pamela Gabrielli, Runforever Aprilia, 45.58 ed al terzo posto si è classificata Veronica Correale 47.08 ASD X-SOLID SPORT LAB.

Classifiche di Società: 1° A.S.D. Cat Sport, con 20 atleti arrivati, 2^ ASD Piano ma Arriviamo arrivati 15 atleti, 3^ Sport Team Trigoria ASD 15^ arrivati, 4^ ASD Villa DE Sanctis con 14 atleti al traguardo.

