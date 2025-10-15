Emergenza Vespa orientalis a Talenti: “Nidi ovunque, abbiamo paura a uscire di casa”

A Talenti non si parla d’altro. Tra cortili, scuole e giardini pubblici, si moltiplicano le segnalazioni di nidi di Vespa orientalis, un insetto sempre più diffuso a Roma e temuto per la sua aggressività e pericolosità.

Nel quartiere del Municipio III la situazione è diventata, per molti, un incubo quotidiano.

“Abbiamo paura a far uscire i bambini a giocare — racconta una residente di via Luigi Chiarelli — teniamo finestre e balconi chiusi”.

L’allarme è ormai generalizzato: da via Francesco d’Ovidio a via Alfredo Panzini, passando per via Diego Fabbri Niccodemi e via Giovanni Stampa, le segnalazioni si susseguono da settimane.

In molti parlano di sciami che volano tra le abitazioni, di nidi nei cassonetti, nei sottotetti e persino sotto le pensiline dei bus.

A raccogliere la voce dei cittadini sono stati Fabio Sabbatani Schiuma, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, e Fabrizio Santinelli, consigliere comunale della Lega, che ha presentato una interrogazione urgente.

In una nota congiunta, i due esponenti hanno parlato di una situazione “critica e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica e per l’ecosistema urbano”, chiedendo al Municipio di attivare subito un piano di intervento.

“Servono monitoraggi, disinfestazioni mirate e una campagna informativa chiara — spiegano —. I cittadini non possono essere lasciati soli davanti a un rischio simile”.

L’insetto, la Vespa orientalis, è ormai una presenza costante nei cieli di Roma: riconoscibile per il corpo rosso-bruno e le strisce gialle sull’addome, si rifugia in spazi chiusi e caldi come cantine, sottotetti, alberi cavi e intercapedini.

Le sue punture, oltre a essere dolorose, possono provocare reazioni allergiche gravi, fino allo shock anafilattico.

La preoccupazione maggiore riguarda proprio i bambini, gli anziani e i soggetti allergici, che rischiano conseguenze serie in caso di puntura.

L’interrogazione presentata da Santinelli chiede al Municipio e alla ASL di chiarire quale sia l’estensione reale del fenomeno e quali misure siano state già predisposte.

Molti residenti lamentano ritardi e silenzi istituzionali, mentre i nidi continuano a spuntare nei pressi di scuole e aree verdi.

“Non si tratta solo di un fastidio — commentano alcuni cittadini — ma di una vera e propria emergenza sanitaria. Chiediamo al Comune e al Municipio di intervenire prima che qualcuno si faccia male davvero”.

Intanto, gli esperti ricordano che non bisogna mai tentare di rimuovere i nidi da soli: l’unica soluzione è chiamare ditte specializzate o segnalare il problema alla protezione civile o all’ufficio ambiente.

Ma nel frattempo, a Talenti, l’estate sembra non essere finita. E con lei, anche la paura.

