Enigma a via di val Melaina: cinque colpi di pistola esplosi e nessuna traccia di sangue

Cinque colpi di pistola esplosi in un palazzo di via di Val Melaina. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 25 giugno, intorno alle 15:00. Ad allertare la polizia sono stati gli stessi abitanti dello stabile, che hanno sentito i colpi d’arma da fuoco.

Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, non sono state trovate persone ferite né tracce di sangue. Anche gli ospedali non hanno registrato alcun ricovero in relazione all’accaduto.

Gli agenti, durante i sopralluoghi, hanno rinvenuto cinque bossoli sulle scale del palazzo, di cui uno inesploso.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e l’identità del responsabile o dei responsabili degli spari.

Al momento nessuna pista è esclusa. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile atto intimidatorio, uno scambio di proiettili accidentale o un tentativo di rapina andato male.

