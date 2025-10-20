Esercito&Sport”, un villaggio sportivo nel V Municipio

Francesca De Leonardis, il 15 Ottobre 2025 informa in un suo articolo:

«Martedì 21 ottobre, dalle 9:00 alle 16:00, il quartiere Quarticciolo ospiterà una giornata speciale dedicata allo sport e ai giovani. L’evento, intitolato “Esercito&Sport”, è rivolto agli studenti delle scuole del Municipio V e punta a unire attività fisica e formazione civica.

L’iniziativa si svolgerà negli spazi dell’oratorio della Chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, in via Manfredonia 5, dove sarà creato un vero e proprio villaggio sportivo. Qui i ragazzi avranno l’opportunità di cimentarsi in varie discipline, affiancati dagli atleti del Gruppo Sportivo dell’Esercito, che li guideranno in percorsi dimostrativi e prove pratiche. L’obiettivo della manifestazione è quello di trasmettere ai più giovani i valori positivi che accomunano lo sport e la vita militare, come il rispetto, la disciplina, il lavoro di squadra e la solidarietà».

La manifestazione molto importante per un quartiere che rientra nel progetto e Decreto Caivano, sembrerebbe che sia stata Patrocinata anche con un contributo dal Municipio V. Peccato però che nel momento che le Associazioni e Comitati del quartiere si stanno battendo per una maggiore visibilità atta a sconfiggere la delinquenza comune e la violenza, il Municipio il cui presidente fa parte del tavolo permanente per l’Ordine e la Sicurezza decida che una iniziativa che vedrà la partecipazione anche atleti di punta delle varie armi dell’esercito italiano, sia fatto non al.vicino parco o nella storica piazza del Quarticciolo, ma all’interno degli spazi dell’oratorio parrocchiale.

Una scelta decisamente infelice visto che la situazione nel quartiere merita visibilità e non solo per i giornalieri fatti negativi.

