Esplode bombola di gas a Centocelle: a fuoco un appartamento, paura tra i residenti

Paura nella notte a Centocelle, dove una forte esplosione seguita da un incendio ha svegliato di soprassalto i residenti di via Marsilio Cagnati 28.

A innescare le fiamme sarebbe stata una bombola di gas esplosa all’interno di un garage, con il rogo che si è poi esteso anche a un appartamento dello stesso stabile.

Il boato, udito distintamente in tutto il quartiere, ha spinto gli abitanti a uscire di casa in preda al panico. Molti hanno lasciato l’edificio in autonomia, mentre una densa colonna di fumo si alzava dal cortile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, e i medici del 118, pronti a prestare assistenza ai residenti.

L’incendio è stato domato e bonificato, ma le alte temperature hanno causato danni alle facciate degli appartamenti adiacenti. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi più probabile resta quella di un malfunzionamento della bombola di gas.

