Eurospin RomaOstis 2025, 51 anni di passione per la corsa

Oltre mezzo secolo di sport, running e gioia. È il traguardo della mezza maratona più amata d’Italia, la RomaOstia Half Marathon, nata il 31 marzo 1974, di cui la prossima edizione, la numero 51, è in programma domenica 1° marzo 2026.

Un evento divenuto negli anni sempre più attraente, creato da Luciano Duchi e fatto crescere dalla sua grande famiglia sportiva, la GSBRun-RomaOstia, da otto anni affiancata nell’organizzazione da RCS Sports & Events.

Per la terza edizione consecutiva Eurospin si conferma il Title della corsa che rimane tra i primi appuntamenti sportivi dell’anno nella Capitale e una gara irrinunciabile per tantissimi runner sia italiani sia stranieri. I numeri infatti sono in costante crescita: a un mese dalla corsa sono già 11 mila e 600 iscritti.

L’edizione di quest’anno è stata ufficialmente presentata oggi in Campidoglio, nella suggestiva Aula Giulio Cesare, in presenza del Sindaco di Roma e della città metropolitana, Roberto Gualtieri, assieme all’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

Oltre al fondatore e Presidente Luciano Duchi sono intervenuti il responsabile dei mass events di RCS Sports & Events Luca Onofrio, il Presidente di FIDAL Lazio Tenente Colonnello Fabio Martelli, l’head of marketing dept di Eurospin Luca Burgazzoli in rappresentanza del presidente Daniele Mion.

Casa ROMAOSTIA 2026

Il villaggio sarà ubicato in Piazzale Pier Luigi Nervi , in prossimità della partenza della gara e aprirà per due giorni le porte: venerdi 27 febbraio e sabato 28 ( dalle ore 9 alle 20) .

Rappresenta il quartiere generale della manifestazione , il punto di ritiro del pettorale di corsa da parte degli iscritti e con tantissimi partner che al loro stand offriranno prodotti e presenteranno le novità attinenti allo sport e al mondo della corsa.

La gara

La 51ª edizione della Eurospin Roma Ostia 2026 si svolgerà domenica 1° marzo 2026. La partenza è prevista dall’area del PalaEur , con la prima ondata che prenderà il via alle ore 09:00 con arrivo ad Ostia. I concorrenti prima di arrivare al traguardo dovranno percorrere i km21,097 lungo la Cristoforo Colombo.

