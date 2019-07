Eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti a Roma dal 22 al 28 luglio

Tra i numerosi eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti in svolgimento a Roma nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila ne segnaliamo alcuni per la settimana dal 22 al 28 luglio.

Municipio I . Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, fino al 4 settembre la mostra fotografica Women di Emanuela Caso, un omaggio alle donne, ai loro diritti mai ampiamente conquistati, alle speranze, alle sofferenze e alle intime gioie che trapelano dai loro sguardi. Un reportage condotto attraverso diversi Paesi del mondo per raccontare l’universo femminile da Occidente a Oriente. Mercoledì 24 alle 17 presentazione del libro I socialisti e l’Assemblea Costituente (1946-1948) di Marco Zanier, interviene e modera Giorgio Benvenuto con interventi di Paolo Bagnoli, Franco Ottaviano e Cesare Salvi. Sarà presente l’autore Marco Zanier. Alla Biblioteca Centrale Ragazzi – Centro Specializzato Ragazzi, via San Paolo alla Regola 15/18, sabato 27 luglio alle 11 Parola al libro, letture ad alta voce per i nostri piccoli lettori a cura delle ragazze del Servizio Civile Anna, Flavia, Martina e Michela.

Municipio II . Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), martedì 23 luglio Io mi ricordo, lettura ad alta voce dal libro Federico di Leo Lionni (ed. Babalibri, 2005).

Municipio IV . Al giardino della Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, fino al 5 agosto , rassegna di cinema all’aperto Tor Cervara – San Basilio Film Festival. Lunedì 22 Luglio alle 21.15 proiezione di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica (1948). Martedì 23 alle 21.15Le mani sulla città di Francesco Rosi (1963). Mercoledì 24 alle 21.15 Il Prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica villa celeste convenzionata, di Luciano Salce (1969). Giovedì 25 alle 21 Nell’anno del Signore di Luigi Magni (1969) ed alle 22.30 Redemption Song di Cristina Mantis (2015).

Municipio V. Alla Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22, centro estivo gratuito per ragazzi nell’ambito del progetto Un’Estate Animata, tra i vincitori del Bando Estate Romana di Roma Capitale, a cura di Lanterna Magica s.r.l. e Associazione Culturale Le Moscerine. I bambini potranno scegliere se frequentare il corso di mattina (dalle 9 alle 13) oppure di pomeriggio (dalle 14 alle18), dal 22 luglio al 2 agosto 2019 , con tanti laboratori dedicati alle arti: Cinema di Animazione, Fotografia, Creazione Libro, Teatro. Età consigliata 7 – 13 anni. Martedì 23 luglio alle 21.00 al Centro Anziani De Magistris, via De Magistris 21, inaugura la 17° edizione di “Alphaville d’estate – Mini Arena Pigneto 2019, fino all’8 settembre saranno in programma pellicole vintage stracult e non solo introdotte ogni sera da esperti del settore, presentazione di short film, libri, letture teatrali, sonorizzazioni, ospiti, corsi di cinema, workshop. In programma per la serata inaugurale: Tintarella di Luna! serata dedicata alla luna, in occasione del cinquantenario dell’allunaggio con la proiezione di : Viaggio nella Luna di G. Meliès; La donna nella Luna di F. Lang; Capricorn One di P. Hyams, starring Elliott Gould. Ad inizio serata LONG TAKE presenterà i nuovi cineworkshop autunnali. Mercoledì 24 dale 21 alle 22 Jarmusch Mood in concerto, il duo chitarre/voce composto da Marcello Convertini e Rosa Lux di nuovo ad Alphaville d’estate; seguirà alle 22.15 la proiezione del film di E. Lubitsch NINOTCKA. Giovedì 25 alle 21.00 Angeli Perduti, W. K-WAY. Venerdì 26 alle 21.00 L’Angelo del male di J. RENOIR. Sabato 27 alle 21.00 Priscilla – La Regina del deserto di S. ELLIOTT. Domenica 28 alle 21.00 Rosso Sangue di L. CARAX.

Municipio VI . Al giardino della Biblioteca Borghesiana, largo Monreale, giovedì 25 dalle 10 alle 11.30 laboratorio di lettura sui temi della comunicazione nonviolenta, a cura di Adele Foggia. Gradita la prenotazione.

Municipio VIII . Al Bibliocaffé Letterario, via Ostiense 95, mercoledì 24 alle 18.30 presentazione del libro Tutta la vita dietro un dito di Oriani & Verde (Salani editore). Saranno presenti gli autori Alex Oriani e Carmen Verde.