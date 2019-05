Eventi, mostre, incontri a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

Dal fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti a Roma eccone alcuni per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno in programma nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.



Municipio I. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, lunedì 27 maggio alle 17.30 nell’ambito diLetterature Festival internazionale di Roma 2019 incontro con Benedetta Cibrario, candidata al Premio Strega autrice de Il rumore del mondo (Mondadori, 2018), interviene Alberto Rollo. Martedì 28 maggio alle 17.30 per La prosa inventa, la poesia rivela, presentazione del libro After Lorca di Jack Spicer, Gwinplaine 2018, con Andrea Franzoni, Fabio Orecchini & Paul Vangelisti. Giovedì 30 maggio dalle 10 – 19, convegno Il domani dei classici ispirato alle antologie curate dalla scrittrice Jhumpa Lahiri: The Penguin Book of Italian Short Stories (in lingua inglese, Penguin Books) e Racconti italiani (in lingua italiana, Ugo Guanda editore), organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre. Dalle 10 alle 13 Tra le lingue, traduzione letteraria di testi classici e contemporanei. Saluti di Maria Ida Gaeta, direttore artistico del Festival, introduce e modera Jhumpa Lahiri con interventi di Richard Dixon, Michael Moore, Enrico Terrinoni. Dalle 16.30 alle 18.30 Il racconto italiano ieri, oggi e domani, la forma racconto nel 900 letterario italiano con i saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre, Luca Pietromarchi, introduce e modera Gabriele Pedullà ed interventi di Maria Rosa Bricchi, Simona Costa, Niccolò Scaffai. Alle 19 inaugurazione della mostra Il passato nel presente, mostra di fotografie e testi di Sze Tsung Nicolás Leong e Judy Chung, dedicata ai luoghi del Festival, in particolare al complesso borrominiano della Chiesa Nuova dove ha sede la Casa delle Letterature, ad alcuni altri siti borrominiani di Roma e alla Basilica di Massenzio al Foro Romano. La mostra, curata da Maria Ida Gaeta, espone Fotografie dell’artista Sze Tsung Nicolás Leong, con testi degli scrittori della American Academy in Rome: Judy Chung, Lan Samantha Chang, Adriana Cuellar, Anthony Doerr, Vincent Katz, Karen Kevorkian, Kirstin Valdez Quade, Marcel Sanchez Prieto, Bennett Sims, Mary South, e Lauren K. Watel, la mostra sarà visitabile fino al 31 luglio 2019 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30. Info 06-68134697.

Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, mercoledì 29 maggio alle 17 incontro Il massacro di Debre Libanos e la politica coloniale fascista in Etiopia, intervengono Fabrizio De Sanctis, presidente Anpi Roma, Aldo Pavia, vicepresidente nazionale Aned, Mauro Canali, storico, Matteo Dominioni, storico. AllaBiblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, giovedì 30 maggio alle 17.30 presentazione del volume con Bruno Berni, Anna Wegener e Christopher Rundle Translating Scandinavia. Scandinavian Literature in Italian and German Translation, 1918-1945 (edizioni Quasar, Roma 2018) che raccoglie gli atti del convegno internazionale svoltosi a Roma nell’ottobre del 2016 nelle sedi dell’Accademia di Danimarca e dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Alla Biblioteca Centrale Ragazzi – Centro Specializzato Ragazzi, via San Paolo alla Regola 15/18, nell’ambito de Il maggio dei Libri lunedì 27 alle 10 incontro Donne sulla Luna. Le studentesse allieve dell’I.I.S. Aeronautico “De Pinedo” raccontano ai bambini delle scuole elementari la storia delle donne che ahanno contribuito a realizzare lo sbarco sulla Luna. Nell’ambito di Biodivercittà – Alla scoperta del verde nelle biblioteche di Roma a cura dell’Associazione G.Eco in collaborazione con Frascati Scienza, parte del programma di EUREKA! Roma 2019 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con la SIAE, venerdì 31 dalle 16.30 alle 17.30 Crash! La torre dell’ecosistema laboratorio per sperimentare l’equilibrio dell’ecosistema con una torre traballante e un insetto stecco. Per bambini dai 5 anni in su.

Per gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma, giovedì 30 alle 9.00 appuntamento in via Pinciana all’altezza del num. civico 67 per il Trekking Storico Ambientale Parco di Villa Borghese.

Municipio II. Alla Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini 9, nell’ambito di Letterature Festival internazionale di Roma 2019 mercoledì 29 maggio alle 17.30 incontro con Marco Missiroli, candidato al Premio Strega e autore di Fedeltà (Einaudi, 2019). Interviene Sandro Veronesi. Venerdì 31 maggio Alle 17.30 incontro con Claudia Durastanti, candidata al Premio Strega, autrice di La straniera (La Nave di Teseo, 2019). Interviene Teresa Ciabatti.

Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, sabato 1 giugno alle 11 laboratorio didattico per sperimentare l’equilibrio dell’ecosistema con una torre traballante e… un insetto stecco! Nell’ambito di Biodivercittà, progetto a cura dell’Associazione G.eco in collaborazione con Frascati Scienza. L’iniziativa è parte del programma di EUREKA! Roma 2019 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con la SIAE. Ingresso libero su prenotazione a www.frascatiscienza.it/pagine/ biodivercitta2. Sempre giovedì 30 alle 11.30 terzo appuntamento per la IV edizione di Note in Biblioteca: il Quartetto Eos si esibisce nel concerto Il rumore del tempo con le musiche di Šostakovič, quartetto n. 8 in do minore op. 110. Note in Biblioteca è una rassegna nata dalla collaborazione tra IUC (Istituzione Universitaria Concerti), Biblioteche di Roma a cui ora si unisce anche l’Accademia Chigiana di Siena.Nella mattina di mercoledì 29 maggio alla Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi, via Treia 14, si svolgerà l’evento ... Questo non è amore che ha come obiettivo la sensibilizzazione, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere dei cittadini e dei ragazzi, per accrescerne la consapevolezza rispetto al fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, anche al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna in ogni età e nella prospettiva di rafforzare il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere è una società migliore. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Polizia di Stato e una équipe di operatori specializzati pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare. Anche in quest’occasione, il territorio è raggiunto attraverso il camper itinerante della Polizia di Stato” … Questo non è amore”.

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila da lunedì 27 a mercoledì 29 tre giorni di programmazione per il documentarioDentro Caravaggio diretto da Francesco Fei e distribuito da Nexo Digital nell’ambito del progetto “La Grande Arte al Cinema”. Martedì 28 arriva in sala, in proiezione unica, il documentario Calma e gesso – in viaggio con Mario Dondero per la regia di Marco Cruciani che per l’occasione sarà presente in sala. Mercoledì 29, in proiezione unica, il documentarioAsino, del regista russo Anatoly Vasilyev che incontrerà il pubblico presente in sala. Giovedì 30 la commedia Tutto liscio di Igor Maltagliati e, ancora, da giovedì 30 arriverà in sala il documentario Selfie diretto da Agostino Ferrente. Alla Biblioteca Penazzato, via D. Penazzato 112, mercoledì 29 maggio alle 17, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, letture animatedi storie tratte dai libri di Axel Scheffler, a cura delle volontarie Pamela e Rossella. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in via Castellaneta 10, sabato 1 giugno letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni a cura di Valentina e Valerio, volontari del servizio civile nazionale. In particolare, letture per bambini dai 0 ai 3 anni (10.00 – 10.30) e letture per bambini dai 3 ai 6 anni (11.00 – 12.00).

Municipio VI. Alla Biblioteca Borghesiana, largo Monreale snc, fino al 30 maggio è visitabile la mostra di manufatti dei bambini dell’associazione Quanto sanno i 2000, che rappresentano l’universo a partire dalle stelle e dalla nostra galassia fino alle città. Alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, martedì 28 maggio alle 17, nell’ambito del progetto Eureka! 2019 Il Silenzio delle Sirene, laboratorio di post-produzione del Bestiario romano condotto dalla fotografa Eva Tomei con i partecipanti ai Safari fotografici.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, lunedì 27 maggio alle 18 presentazione del libro Il cinese di Andrea Cotti (Nero Rizzoli, 2018). Conversano con l’autore Cristiana Astori, ISBCC, Marco Wong, presidente AssoCina. Letture a cura dell’Associazione culturale ArteStudio, in collaborazione con l’Ufficio Intercultura di Biblioteche di Roma. Giovedì 30 maggio alle 16.30 lettura condivisa di due racconti dal libro di Claudio Magris Tempo curvo a Krems(Garzanti, 2019) a cura dell’associazione di volontariato PaRoLiNcOnTrO. Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111,lunedì 27 maggio alle 17 nell’ambito di Biodivercittà, parte del programma di EUREKA! ROMA 2019 promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE, laboratorio Crash! La Torre dell’ecosistema, adatto a bambini dai 5 anni in su. Ingresso libero su prenotazione a www.frascatiscienza.it/pagine/ biodivercitta2. Nell’ambito di Letterature Festival internazionale di Roma 2019, martedì 28 maggio alle 16 Fondi storici. I nostri tesori, presentazione del Fondo Don Roberto Sardelli con Fiorella Farinelli, Alessandro Portelli, Massimiliano Fiorucci, Grazia Napoletano. Mercoledì 29 maggio alle 16.30 appuntamento nell’ambito de Il giro del mondo in 80 giorni dedicato al Giappone. Di seguito il programma dell’evento dedicato agli adulti:Cha no yu Cerimonia del tè a cura del Centro Urasenke, Roma; Talk culturale e bibliostoria animata del Giappone, relatori Jun Takeshita e Maria Cristina Gasperini, Istituto Giapponese di Cultura in Roma; mostra Il Giardino giapponese: etica ed estetica e Statuaria buddhista in Giappone. Evento aperto a tutti gli iscritti alle Biblioteche di Roma, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Municipio IX. Alla Biblioteca Pierpaolo Pasolini, viale Caduti per la Resistenza 410/A, lunedì 27 maggio dalle 17 alle 18 il laboratorio Crash! La torre dell’ecosistema per sperimentare l’equilibrio dell’ecosistema con una torre traballane e un insetto stecco, ad ingresso libero su prenotazione a www.frascatiscienza.it/pagine/ biodivercitta2, realizzato nell’ambitodi Biodivercittà, progetto a cura dell’Associazione G.eco in collaborazione con Frascati Scienza e parte del programma di EUREKA! Roma 2019 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con la SIAE.

Municipio X. Alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7 – Lungomare Paolo Toscanelli 184, martedì 28 maggio alle17.30 nell’ambito del Maggio dei libri la biblioteca ospita una delle scrittrici italiane più amate: Romana Petri, autrice del libro Pranzi di famiglia. Venerdì 31 alle 17 performance poetico-pittorica di Diego Vecchi e Lorenzo Guidi LIROI a cura del Gruppo Subword. Sabato 1 giugno alle 10.30 nell’ambito della mostra di arti visive Parole, luci e colori dal mondo una conferenza di chiusura a cura del dott. Benito Corradini e della dott.ssa Anna Iozzino, storica e critica d’arte.

Dal 21 maggio al 7 giugno il Festival del Teatro dei Quartieri organizzato da Goccediarte al quartiere Infernetto. Mercoledì 29 maggio La Rassegna delle Letterature Inclusive si chiude con Libri come spazio di ascolto e partecipazione alle 17.00 alla Libreria Sognalibri, via Isole del Capo Verde 63. Incontri di approfondimento sugli Autori Spagnoli da venerdì 31 maggio alle 17 al Minimarket del Libro, via Cesare Laurenti 52.

Sabato 1 giugno Il ruolo dell’Arte e della Cultura nella società contemporanea, conferenza con esperti alle 10.30 allaBiblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7. Domenica 2 giugno ale 19.00 danza al Teatro del Lido, via delle Sirene 22, con Bach Duet, compagnia toscana Virgilio Sieni.

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, via G. Cardano 135, mercoledì 29 alle 17 nell’ambito della rassegna Il maggio dei libri 2019 la biblioteca propone il libro di Giuliana Zagra La tela favolosa. Esaminando le carte e i libri di cui si compone il suo laboratorio si ha l’illusione che sia lei stessa a condurci per mano attraverso gli appunti, le poesie a margine, i tagli, le riscritture, in un intreccio straordinario tra biografia e letteratura. Sabato 1 giugno alle 10, nell’ambito di EUREKA! 2019, laboratorio a cura della Coop. Sociale Myosotis dedicato al tratto urbano del nostro Fiume. Alle 10.30mattinata all’insegna della musica con Sara Munday, contralto; Valentina Licastro flauto e Santina Amici al pianoforte. Sempre Sempre sabato 1 alle 11 la critica d’arte Mara Ferloni presenzia all’inaugurazione della mostra collettiva L’arte e’ la Voglia di Sognare Ancora… relativa al progetto omonimo ideato dalla Redazione di Art Arvalia Onlus (Anna Maria Trinchieri-Liliana Ummarino- Anna Grazia Pozzi- Maria Ferrara- Mari Clemente- Carla Pietrasanta- Aurora Resta).

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc, sabato 1 giugno alle 15.30 Crash! La torre dell’Ecosistema (età consigliata: dai 5 anni in su) laboratorio sperimentale per l’equilibrio dell’ecosistema, con una torre traballante e… un insetto stecco! Ed ancora martedì 28 alle 9.30 visita guidata primo percorso di Villa Doria Pamphilj da Porta San Pancrazio sino al giardino del teatro, appuntamento a via di San Pancrazio 10.

Municipio XIII. Alla Biblioteca Cornelia, via Cornelia 45, mercoledì 29 maggio dalle 17.30 alle 19 evento conclusivodell’iniziativa (R)EVOLUTION : dal volo di Leonardo all’Uomo sulla Luna.

Municipio XIV. Alla Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti 78, giovedì 30 alle 16 proiezione di Prometheusper la regia di R. Scott (2012), la storia di un gruppo di scienziati in viaggio verso un lontano pianeta alla ricerca delle origini dell’uomo. Gli astronauti, però, entrano in contatto con un’entità che potrebbe causare l’estinzione della razza umana.Venerdì 31 maggio alle 17 proiezione del video animato Storie di Plastica realizzato dai Fuori Contesto e liberamente tratto dal racconto Paperelle del libro Cantalamappa di Wu Ming. I Wu Ming saranno poi raccontati dallo scrittore Lorenzo Teodonio, tutti i partecipanti potranno giocare con l’installazione interattiva SEGNI a cura di Hubstract-Made For Art.