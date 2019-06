Eventi, mostre, incontri nelle Biblioteche e nei Municipi dal 3 al 9 giugno

Ecco alcuni eventi, mostre, incontri per la settimana dal 3 al 9 giugno nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.



Municipio I. Alla Basilica di Massenzio per Letterature Festival Internazionale Basilica di Massenzio martedì 4 giugno alle 21 Il racconto epico con Antonio Scurati, Manuel Vilas, Andrea Satta. Giovedì 6 giugno alle 21 Racconti di oggi, racconti di sempre con Jordan Shapiro, Adam Gopnik, Anthony Cartwright, Valerio Massimo Manfredi. Domenica 9 giugno alle 21 Concerto degli Archi dell’Accademia di S. Cecilia, Dir. M°Luigi Piovano, musiche di W.A. Mozart. Ensemble formato dal Direttore e 20 strumentisti (6 primi violini, 5 secondi violini, 4 viole, 3 violoncelli e 2 contrabbassi. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, mercoledì 5 giugno alle 17.30, incontro con Antonio Scurati candidato al Premio Strega 2019 con il libro M. Il figlio del secolo, Bompiani editore. Con l’autore interviene Francesco Piccolo.Venerdì 7 giugno dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, seminario e performance dal vivo di arte generativa organizzato da Argenia Association, European Program Erasmus. Il tema del Convegno internazionale è lo stesso di questa edizione del Festival Letterature Future of classics in quanto l’Arte Generativa si occupa proprio di questo nei vari campi della conoscenza e dell’agire umano: come le nozioni, le forme, le architetture, i testi del passato e della tradizione generano quelle successive e future. Il prof. Celestino Soddu del Politecnico di Milano condurrà il programma di questa giornata di convegno che includerà anche performances di musica, parole ed immagini dal vivo. Al seminario parteciperanno studiosi ed esperti di varie nazionalità quali gli italiani Celestino Soddu, Enrica Colabella, Nicola Baroni e gli stranieri Asako Soga, Robert Spahr, Michele Leigh, Yannis Papadopoulous, Nicolas Reeves, Andrea Wollensak, Antony Viscardi, Roger Alsop, Jay Hardesty, Harun Gezici, Margherita Dancewicz, & Kristof, Gabriel Maldonado, Roger Alsop, Alejandro Lopez Rincon, Arne Eigenfeldt, Jonatas Manzolli provenienti dalle Università di tutto il mondo. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni,via degli Avignonesi 32, martedì 4 giugno alle 15 incontro del circolo di lettura Camelot. A volte credo che i buoni lettori siano cigni anche più tenebrosi e rari che i buoni autori (J. L. Borges). Traduttori, lettori e scrittori si riuniscono per creare racconti brevi e leggerli insieme.

Municipio II. Alla Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini 9, lunedì 3 giugno alle 17.30 incontro con Paola Cereda, autrice di Quella metà di noi (Perrone, 2019). Interviene Elisabetta Mondello. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113, fino al 28 giugno 2019 lezioni gratuite di informatica per principianti rivolte agli utenti in possesso della Bibliocard. L’attività si svolge il venerdi pomeriggio dalle 14 alle 19, su prenotazione (rivolgersi direttamente al Front-Office della Biblioteca oppure chiamare uno dei seguenti numeri 06.45460634/06.45460630). Vene rdì 7 giugno Mamme Narranti. Letture spettacolo alle 14 all’interno della stazione metro C San Giovanni e alle 18 alla Biblioteca Tullio De Mauro.

Municipio V. Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, martedì 4 giugno alle 16.30, incontro di presentazione del Fondo Bia Sarasini La Biblioteca di Bia, con Paolo Fallai e il gruppo delle femministe del mercoledì: Fulvia Bandoli, Maria Luisa Boccia , Stefania Vulterini, Letizia Paolozzi, Bianca Pomeranzi, Elettra Deiana e con Anna Maria Crispino, Viola Lo Moro, Silvia Neonato, Matteo e Arturo Ricciardi, rispettivamente figlio e marito di Bia Sarasini. Nell’ambito di Letterature Festival Off. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in via Castellaneta 10, tutti i giovedì a partire dalle 17 per il ciclo Nati per leggere letture ad alta voce e laboratori didattici per bambini da 3 a 7 anni a cura di Chiara D’Aquila. Tutti i sabati letture ad alta voce a cura di Valentina e Valerio, volontari del servizio civile nazionale: per bambini da 0 a 3 anni dalle 10 alle 10.30 e per i bambini da 3 a 6 anni dalle 11 alle 12. Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, giovedì 6 alle 17 Il viaggio e il viaggiare, caffè filosofico con Paola Sisto, tutor Master RomaTre.

In occasione dell’Anniversario della Liberazione di Roma, si terranno due eventi sostenuti dal Municipio nei due quartieri, Quadraro e Centocelle, insigniti di Medaglia d’Oro al Valor Civile per il loro encomiabile contributo alla Resistenza. Martedì 4 giugno alle 18 in Piazza Giuseppe Cardinali si terrà uno spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Il Cenacolo Il Nido di Vespe scritto da Lodovico Bellé e interpretato dalla Compagnia Teatrale Dea S.I.P.A.R.I.O. La replica mercoledì 5 giugno alle 18.00 in piazza San Felice da Cantalice. In entrambe le occasioni verranno distribuiti agli spettatori le relazioni storiche che hanno portato al conferimento delle medaglie d’oro ai due quartieri. Inoltre, sempre in occasione della Liberazione di Roma,mercoledì 5 alle 17.00 alla Biblioteca Gianni Rodari, via Francesco Tovaglieri 237/A, verrà presentato il libro Linee Resistenti, il diario di Iliano Caprari uno dei 700 deportati del Quadraro. Alla presentazione interverranno Agostino Bistarelli, docente di Storia Contemporanea e Vanda Prosperi, testimone oculare del Rastrellamento del Quadraro. Venerdì 7 alle 19.00 al Parco Archeologico della Villa dei Gordiani si terrà lo spettacolo teatrale I Gordiani, in costume ed ambientato nell’antica Roma ai tempi degli imperatori Gordiano I II e III, realizzato nell’ambito del laboratorio di Alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto di Istruzione Superiore Di Vittorio Lattanzio, a cura dell’Associazione ADES, e patrocinato dal Municipio,.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, mercoledì 5 alle 17 incont ro del circolo di lettura sul romanzo La sonata a Kreutzer di Lev Tolstoj e sul saggio Una notte di Trinh Xuan Thuan. Ingresso fino a esaurimento posti. Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, lunedì 3 alle 17 nell’ambito del Festival delle Letterature 2019 incontro con la giornalista Floriana Bulfon che presenterà il suo libro inchiesta Casamonica, la storia segreta. La violenta ascesa della famiglia criminale che ha invaso Roma pubblicato per Bur Rizzoli con prefazione di Giuseppe Pignatone. Con l’autrice partecipa la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Interviene Roxana Roman, modera Giovanna Casadio.

Municipio VIII. Alla Biblioteca Bibliocaffé Letterario, via Ostiense 95, mercoledì 5 alle 17.30 incontro Ero schizofrenico, ma ora stiamo bene, gli studenti dell’Istituto Papareschi presentano un Caffè Scienza: in un ambiente informale, un pubblico di non specialisti parlerà con esperti di dissociazione mentale, nelle sue varie declinazioni e di etnopsichiatria. Intervengono Cinzia Niolu, professore associato di Psichiatria Università di Roma Tor Vergata, Vittorio Infante psichiatra e psicoterapeuta e Giulia Lisi psichiatra e psicoterapeuta, dottoranda di ricerca in neuroscienze Roma Tor Vergata.

Municipio X. Alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, venerdì 7 alle 16.30 ultimo appuntamento del laboratorio di lettura rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, a cura di Cristiana Pezzetta dell’Associazione Culturale Semidicarta. Alla Biblioteca Elsa Morante, in via Adolfo Cozza 7 – Lungomare Paolo Toscanelli 184, venerdì 7 alle 16.30 per la rassegna Cinema tra gli scaffali ospita un film documentario del 2017 la proiezione di My generation di David Batty, da un’idea di Michael Caine, un’immersione in tre capitoli nello spirito rivoluzionario e libertario della swinging London degli anni Sessanta.

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, via G. Cardano 135, fino al 13 giugno mostra collettiva di pittura.