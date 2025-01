Evento di informatica all’I.C. Artemisia Gentileschi

Una bellissima mattinata, il 10 gennaio 2025, insieme con le classi 5 A e 5 E del plesso Pezzani dell’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale e con il supporto di tutor universitari provenienti dagli Stati Uniti dell’Università del Delawere, ha offerto agli studenti della scuola un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo della programmazione informatica in modo creativo e stimolante.

Attraverso il programma Scratch, i bambini e le bambine hanno potuto sperimentare la creazione di storie interattive, animazioni e giochi, sviluppando al contempo il pensiero computazionale, la capacità di problem-solving e il lavoro di squadra.

«Questa iniziativa – ha commentato in un post l’assessora del V Municipio alla Scuola Cecilia Fannunza che ha partecipato all’evento – ha un grande valore educativo, in quanto fornisce agli studenti gli strumenti per diventare cittadini consapevoli e attivi in un mondo sempre più digitale.Un grazie speciale alle maestre che hanno organizzato e preparato i bambini per questo progetto.»

