Excellence Food Innovation, 23 aziende romane protagoniste

Roma Capitale partecipa anche quest’anno ad “Excellence Food Innovation”, la fiera che valorizza le eccellenze enogastronomiche italiane con eventi di degustazioni, show cooking e seminari.

La XII edizione della manifestazione è in programma negli spazi di Officine Farneto dal 3 al 7 novembre e vede protagoniste 23 realtà produttive del territorio.

Le aziende, selezionate tramite bando del dipartimento Tutela ambientale, raccontano la tradizione dell’area della città metropolitana di Roma, proponendo vini e spumanti del territorio, birre e liquori artigianali fino a prodotti biologici come olio, miele, formaggi e salumi, farine e paste artigianali.

La fiera è un’occasione d’incontro tra produttori, professionisti e consumatori, ma nel corso delle giornate sarà possibile partecipare anche a momenti di dibattito: la rassegna “Cibo è”, a cura di Roma Capitale, nasce per creare un confronto e una riflessione sul ruolo fondamentale che il cibo assume all’interno della comunità cittadina.

“L’alimentazione è un settore capace di influire in tutti gli ambiti della vita, sia del singolo, sia della collettività. Oggi più di ieri, il cibo assume un ruolo strategico nell’amministrazione della città perché strumento in grado di abbattere le disuguaglianze sociali, incidere sulla salute degli individui e valorizzare un’agricoltura di prossimità rispettosa dell’ambiente. Questi giorni sono l’occasione per raccontare l’impegno dell’amministrazione nel mettere in atto politiche del cibo eque e sostenibili”, dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

L’assessora prenderà parte il 4 novembre al talk “Cibo è: governo delle città”, a cui parteciperanno anche Francesca Ghio, vicepresidente Consiglio comunale e consigliera delegata alle Politiche del cibo del Comune di Genova, María Rosa Conti, assessora all’Ambiente e sostenibilità del Comune di Pesaro, e Giovanni Lattanzi, consigliere della Sindaca di Perugia.

Locandina dell’evento.

