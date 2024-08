Fabbri al Golden Gala con l’oro olimpico Crouser, nel disco c’è Stona vincitore a Parigi

Si aggiungono altri due campioni olimpici e un campione europeo azzurro al cast stellare del Golden Gala Pietro Mennea, tredicesima tappa della Wanda Diamond League, in programma venerdì 30 agosto allo stadio Olimpico di Roma. Dal trionfo dei Giochi Olimpici di Parigi arrivano i lanciatori Ryan Crouser (Usa) e Roje Stona (Giamaica). Dalla meravigliosa vittoria europea di Roma arriva invece il primatista italiano del peso Leonardo Fabbri, quest’anno 22,95, oro allo stadio Olimpico e poi quinto alle Olimpiadi. Il primatista del mondo Crouser è entrato ancora di più nella leggenda del getto del peso vincendo a Parigi il suo terzo oro olimpico consecutivo, lanciando 22,90, dopo quelli di Rio de Janeiro e di Tokyo. Per Stona, allenato proprio da Crouser in Arkansas, è stata una vittoria a sorpresa allo Stade de France nel disco, con il primato personale e il record olimpico di 70,00.

PESO: TUTTO IL PODIO OLIMPICO E…

Sarà una competizione entusiasmante con i migliori pesisti del mondo: a Roma gareggerà l’intero podio dei Giochi Olimpici di Parigi. L’oro Ryan Crouser, alla sua prima partecipazione al Golden Gala, potrà andare all’attacco del record del meeting che risale al 2019 (Bukowiecki 21,97). Lo sfideranno l’argento olimpico e campione della Diamond League Joe Kovacs (Usa) e il bronzo Rajindra Campbell (Giamaica), ma anche il quarto classificato di Parigi Payton Otterdahl (Usa).

Pronto al riscatto l’azzurro Leonardo Fabbri che nella scorsa stagione ha vinto la tappa di Firenze del Golden Gala, nella sua città, prima di conquistare l’argento ai Mondiali di Budapest e poi il bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow. Tra gli iscritti pure il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (sesto) e il neozelandese Jacko Gill (settimo), l’altro azzurro campione europeo indoor Zane Weir, il croato Filip Mihaljevic.

DISCO CON I PRIMI 7 DEI GIOCHI

In pedana non soltanto l’oro del disco, ma tutto il podio, e addirittura i primi sette delle Olimpiadi. Roje Stona punta alla prima vittoria in Diamond League al Golden Gala, ma cercano la rivincita dopo Parigi il primatista del mondo Mykolas Alekna (Lituania, argento), il bronzo Matthew Denny (Australia) e il quarto classificato Kristjan Ceh (Slovenia), detentore del record del meeting con il 70,72 dell’edizione 2022. Nel cast anche l’austriaco Lukas Weisshaidinger (quinto), il tedesco Clemens Prufer (sesto), lo svedese oro olimpico a Tokyo e campione del mondo di Budapest Daniel Stahl (settimo), l’altro svedese Simon Pettersson argento a Tokyo, l’azzurro Alessio Mannucci.

QUANTI CAMPIONI: 9 ORI DI PARIGI E LE STAR AZZURRE

Salgono quindi a 9 i campioni olimpici di Parigi in gara a Roma. Crouser e Stona si aggiungono a Letsile Tebogo (Botswana), oro dei 200, in gara allo stadio Olimpico nei 100, Quincy Hall (Usa, 400), Hamish Kerr (Nuova Zelanda, alto), Masai Russell (Usa, 100 ostacoli), Winfred Yavi (Bahrain, 3000 siepi), Nina Kennedy (Australia, asta), Tara Davis-Woodhall (Usa, lungo). In un cast ancora da completare, sono già tanti gli azzurri in gara, dal campione del mondo ed europeo dell’alto Gianmarco Tamberi al quarto classificato di Parigi con 2,34 Stefano Sottile, da Nadia Battocletti splendido argento olimpico nei 10.000 (a Roma in gara nei 1500 con l’etiope Gudaf Tsegay) al bronzo del triplo Andy Diaz, dal campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli alle astiste Elisa Molinarolo e Roberta Bruni.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER GLI UNDER 16

Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

PROMOZIONI PER I TESSERATI FIDAL E PER I COMUNI ITALIANI

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha attivato anche per l’edizione 2024 del Golden Gala Pietro Mennea un’importante iniziativa di promozione per il movimento di base dell’atletica, diretta ai suoi tesserati, consentendo loro di poter ammirare dal vivo i migliori atleti del mondo. I tesserati FIDAL avranno, infatti, la possibilità di acquistare i biglietti a condizioni vantaggiose nei seguenti settori: Monte Mario Partenze 12 euro (invece di 20 euro più prevendita); Tevere 10 euro (invece di 15 euro più prevendita). Il progetto Golden Gala In Comune è invece l’iniziativa che offre la possibilità a tutti i cittadini di ogni angolo d’Italia di assistere all’evento accedendo ai biglietti con una scontistica dedicata per alcuni settori. Curva nord, distinti nord, distinti sud-est: 5 euro senza prevendita (invece di 10 euro più prevendita).

