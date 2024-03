Federico Riva e Paola Salvatori vincono la vola Ciampino “Trofeo Amedeo Fabbri”

Grande successo di pubblico e di concorrenti domenica 10 marzo 2024 alla Vola Ciampino, gara competitiva su strada di km 10,0, organizzata dall’ A.S.D. Runners Ciampino, con il sostegno della Sindaca Emanuela Coletta e di tutti gli altri Amministratori del Comune di Ciampino.

Come nelle precedenti edizioni, la manifestazione sportiva è stata ben organizzata in tutto: accoglienza, servizio d’ordine arrivo, partenza, ristori, premiazioni. La gara ha acquistato maggior valore da quando è stato cambiato il punto di partenza e arrivo nel viale J.F. Kennedy. La modifica facilita un maggiore scorrimento degli atleti alla partenza e offre al pubblico, una più comoda visione e consente di gustare al meglio la volata finale della gara.

Alla Vola Ciampino del 2024 corsa podistica su strada di km 10,0 a carattere internazionale hanno partecipato oltre 1.200 atleti. La gara si è svolta in una giornata molto ventosa, che in qualche modo ha compromesso i tempi che ogni concorrente si era prefissato.

Il segnale di partenza della stracittadina alle 10,15 è stato dato dalla Sindaca della Città di Ciampino signora Emanuela Colella. La prima strada ad essere invasa dal lungo serpentone di concorrenti con le t-shirt multicolori è stato viale J.F. Kennedy, e poi le altre strade limitrofe, ponti di Morena, viale del Lavoro, via Quattro Novembre, Piazza della Pace, viale di Marino, via dei Laghi, via Fontane dei Monaci, via Cuneo, via dell’Ospedaletto, via dei Laghi, via Mure dei Francesi, via Principessa Pignatelli, via Col di Lana, via XXIV Maggio, ponti di Morena, via Reverberi, e arrivo in viale J.F. Kennedy 35.

La Vola Ciampino contribuisce al progetto di portare lo sguardo dei turisti oltre Roma e si impegna in ogni edizione a far divenire la città “la porta di accesso” verso le bellezze dei Castelli Romani.

Come nei precedenti eventi, il bravissimo Gianni Marchetti speaker della manifestazione sportiva posizionato nel punto di partenza e arrivo ha aggiornato il pubblico sul passaggio degli atleti a partire dal 2° e al 5° km e via via fino all’arrivo. Nel primo passaggio 2 km lo speaker ha annunciato che Federico Riva aveva già distanziato Lhossaine e a seguire Alessio Tanfoni, una posizione rimasta costante e confermato nell’ordine d’arrivo.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara, su un bellissimo palco attrezzato per l’evento alla presenza della Sindaca Colella e diversi componenti della sua Amministrazione, assieme all’organizzazione della Vola Ciampino e allo speaker Gianni Marchetti

Il primo a tagliare il traguardo è stato Federico Riva mezzofondista romano delle Fiamme Gialle con il tempo di 00:30:34. Federico Riva, che ha ottenuto il nuovo record italiano dei 1500 metri indoor, ed è il primo atleta azzurro della storia a scendere sotto i 3 minuti e 37 secondi al coperto. Al secondo posto si è classificato Lhoussaine Oukhrid della A.S.D. AT Running con il tempo di 00:31:32

Classifica donne: al primo posto si è classificata Paola Salvatori U.S. Roma 83 con il tempo di 00:37:10, seguita ad una manciata di secondi da Paola Patta Podistica Solidarietà (00:37:38) al terzo posto si è classificata Nataliya Tsyupka.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati