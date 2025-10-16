Festa d’autunno in V Municipio in piazza delle Gardenie a Centocelle, sabato 25 ottobre 2025 dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 21, dedicata al dibattito e alla socialità il pomeriggio dedicato a spettacoli cultura e intrattenimento culminerà con uno spettacolo di comici ed una Band con COVER di Lucio Battisti.

Il programma nela locandina.

