Festa dei 30 anni del Liceo Don Orione ad Oradea

Lunedì 6 ottobre il Liceo Don Orione di Oradea ha solennemente festeggiato i 30 anni dalla fondazione. L’evento è stato ospitato dall’Aula Magna dell’istituto.

“Trent’anni fa è cominciato qualcosa di prezioso che ha messo radici” – ha detto Sua Eccellenza Virgil Bercea all’apertura ufficiale del Giubileo dei 30 anni del Liceo Don Orione Oradea, tenutasi lunedì 6 ottobre p.v. nell’Aula Magna dell’istituto. L’evento ha riunito numerose autorità ecclesiali e locali, ospiti dal Paese e dall’estero, ex e attuali insegnanti, studenti, diplomati e amici della scuola.

Hanno onorato dell’evento: Sua Eccellenza Giampiero Gloder – Nunzio Apostolico in Romania e nella Repubblica di Moldavia, Mons. László Böcskei – Vescovo romanocattolico di Oradea, Sua Eccellenza Virgil Bercea – Vescovo grecocattolico di Oradea, oltre a rappresentanti delle autorità locali, fra cui: il signor Mihai Pavel, sottoprefetto della contea di Bihor; il signor Mircea Mălan, presidente del Consiglio della Contea di Bihor; il signor Teofil Filimon, vicesindaco del comune di Oradea; il signor Petru Filip, sindaco della città di Oradea nei periodi 19921996 e 20002007; rappresentanti dell’Ispettorato Scolastico della Contea di Bihor; la direttrice del Liceo GrecoCattolico “Iuliu Maniu” di Oradea e il direttore del Liceo Don Orione Oradea, il signor Alexandru Stoica.

La cerimonia è iniziata con l’intonazione degli inni nazionali di Romania e Italia, eseguiti da Natalia Bendre, studentessa della scuola. Durante l’evento è stato trasmesso il saluto, l’incoraggiamento e la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Leon XIV per l’intera comunità del Liceo Don Orione Oradea. In preparazione a questo Giubileo, a Sua Santità è stata consegnata personalmente, in Vaticano il 20 agosto 2025, un’emblema commemorativo del liceo, da tre piccoli fratelli che frequentano l’asilo e la scuola orionina di Oradea.

Nei discorsi rivolti in questa occasione di festa ma anche di riflessione, è stata sottolineata la forza di un’educazione profonda – a livello intellettuale, umano e spirituale – e in che modo oggi il Liceo Don Orione Oradea sia più che una scuola: una comunità che cresce persone e costruisce caratteri, fondandosi su valori morali come il bene e la carità, “trasformando la fede in azioni, e le azioni in luce per gli altri”. Sono stati ringraziati tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia di 30 anni e continuano a scriverla nello spirito di San Alois Orione, che ci insegna ogni giorno “a fare sempre il bene, il bene per tutti, mai il male, a nessuno!”.

Un pensiero speciale per il Giubileo dei 30 anni del Liceo Don Orione Oradea è stato il videomessaggio inviato dal superiore generale della Congregazione “Piccola Opera della Divina Provvidenza” (Don Orione), Don Tarcizio Vierra. Hanno preso la parola anche il superiore regionale della Congregazione Don Orione Italia, Don Giovanni Carollo, Don Valeriano Giacomelli – direttore del Centro Don Orione Oradea nel periodo 20212023 e delegato della CEI per le Missioni Cattoliche Italiane in Romania – e il Padre Francisc Lăcătuș, attuale direttore del Centro Don Orione Oradea.

“All’inizio era il Verbo… E il Verbo, attraverso l’educazione, forma anime libere, aperte e responsabili.”

Nel suo intervento, Sua Eccellenza Virgil Bercea ha ricordato il contributo del suo predecessore, PSS Vasile Hossu, nei primi anni ’90, quando fu accolta a Oradea la Congregazione “Piccola Opera della Divina Provvidenza” (Don Orione).

“Questo momento anniversario si inserisce nel contesto di una storia locale di oltre tre decenni, segnata da impegno educativo, spirituale e comunitario. Dal primo suono della campanella, il Liceo Don Orione è diventato un punto di riferimento per l’istruzione a Oradea.”

Ispirandosi alle parole di San Giovanni Evangelista — “All’inizio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio” — Sua Eccellenza Virgil ha sottolineato l’importanza dell’educazione come mezzo di trasmissione di valori autentici e di formazione del carattere:

“Per ciascuno di noi esiste un inizio. Il Verbo è l’inizio dell’intera umanità, ma è anche l’inizio di ogni percorso personale. Riusciamo, ci chiediamo, a comprendere quanto sia prezioso il Verbo trasmesso tramite la scuola, tramite l’educazione, tramite la formazione di anime libere, responsabili, capaci di costruire dove si trovano — interiormente, ma anche attorno a loro?”

In questi 30 anni di attività, il Liceo Don Orione è passato da un’iniziativa coraggiosa a una realtà solida e apprezzata nel panorama educativo della città, crescendo da 32 studenti a oltre 700 attualmente. Il merito va ai fondatori, ai sacerdoti, ai primi presidi e al corpo docente, ma anche a coloro che hanno sostenuto continuamente lo sviluppo dell’istituto.

“Siamo orgogliosi della nostra Oradea e del coraggio che abbiamo sempre avuto di iniziare cose nuove, con senso e valore. Dio vi benedica per tutto ciò che fate! Conosco la vostra attività, vi sono vicino. E non dimenticate mai: «all’inizio era il Verbo»”, ha detto Sua Eccellenza Virgil Bercea.

La cerimonia di apertura ufficiale del Giubileo orionino a Oradea, presentata dalla professoressa Teodora Moga e trasmessa in diretta da Maria TV, ha incluso anche la presentazione del libro “Liceul Don Orione – Tre decenni di educazione (19952025)” – un’edizione commemorativa presentata dalla professoressa Ioana Rittinger che narra le tappe dello sviluppo di questa istituzione, i progetti realizzati, i risultati nel corso degli anni, così come i ricordi di chi ne ha varcato la soglia. Un libro che “è dedicato a tutti coloro che, nel corso di tre decenni, hanno donato mente, cuore e anima per costruire la storia del Liceo Don Orione” e il cui protagonista principale è ogni benefattore della Congregazione Don Orione.

Il Padre Francisc Lăcătuș ha evidenziato l’importanza di questo anniversario dei 30 anni di attività del Liceo Don Orione di Oradea, nell’ambito del Giubileo 2025 dedicato alla Speranza, sottolineando che non si può educare senza dare speranza, quella che va mano nella mano con la fede e la carità. In una lettera del 1922 San Alois Orione scriveva: “Non c’è carità più grande per una nazione che quella di educare i figli di quel popolo.”

I discorsi degli invitati si sono alternati a momenti artistici presentati con maestria da studenti del Liceo Don Orione Oradea: Cristina Feloppi, gli alunni della classe III A (coordinati dall’insegnante Ramona Pantiș), la majorette Gloria Miheș e l’ensemble folkloristico della scuola. Alla fine, il Coro “Anima Nostra” (coordinato dalla professoressa Nicoleta Arendaș) ha eseguito in anteprima l’inno del Liceo Don Orione Oradea.

La giornata si è conclusa con la recita della preghiera del Rosario alla grotta mariana nei pressi della Chiesa “Tutti i Santi”, insieme a ES Giampiero Gloder, PSS Virgil Bercea, PSS László Böcskei e le persone consacrate. Questo momento è stato animato dagli studenti che frequentano il corso di chitarra in questa parrocchia.

Tanti auguri, Liceo “Don Orione”! Possa rimanere sempre un faro di luce, fede ed educazione per le generazioni future!

Biroul de presă EGCO

