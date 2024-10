Festa del Cinema di Roma, inaugurato lo spazio ‘Lazio Terra di Cinema’

Oggi, giovedì 17 ottobre, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e Lorenza Lei, responsabile della struttura autonoma Cinema, hanno inaugurato lo spazio “Lazio Terra di Cinema”, nell’ambito della prestigiosa Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Questo spazio sarà il cuore pulsante delle attività legate al cinema e all’audiovisivo, ospitando eventi e iniziative fino al 27 ottobre.

Promuovere il territorio attraverso il cinema:

L’inaugurazione ha acceso i riflettori su una serie di iniziative che mirano a promuovere il Lazio non solo come terra di cinema, ma anche come esempio di eccellenza artistica e culturale.

Il programma, ricco e variegato, abbraccia temi sociali, ambientali e d’attualità, creando un’occasione di riflessione e confronto sul futuro del settore. “Lazio Terra di Cinema” è uno spazio aperto, dove esperti del settore, appassionati, istituzioni e rappresentanti di categoria si incontreranno per discutere delle nuove sfide che attendono il mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Un fitto calendario di eventi e incontri:

Durante la settimana, lo spazio ospiterà numerosi eventi di networking, incontri con registi e produttori che presenteranno i loro lavori e si confronteranno con il pubblico.

Tra questi, spicca l’incontro organizzato dalla Roma Lazio Film Commission, che si focalizzerà sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produzione cinematografica e audiovisiva, aprendo una discussione interdisciplinare su questo strumento innovativo e il suo potenziale nella cultura.

Giovani e creatività al centro della scena:

Grande attenzione sarà rivolta anche ai giovani, in particolare con l’iniziativa Daily Young, organizzata dalla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”. Questa iniziativa darà la possibilità a ragazze e ragazzi under 25 di entrare nel vivo della Festa del Cinema, creando reportage audiovisivi sui momenti salienti dell’evento.

Le troupe giovanili, formate da giovani talenti, avranno il compito di raccontare quotidianamente gli eventi, ricoprendo ruoli che spaziano dal giornalista cinematografico al regista, fino al tecnico del suono e al montatore. I reportage saranno poi pubblicati sui canali ufficiali della Festa del Cinema e della Regione Lazio, offrendo una preziosa opportunità di visibilità e formazione.

Un progetto fotografico che celebra la diversità:

All’interno dello spazio “Lazio Terra di Cinema”, spicca anche la mostra fotografica “Autistic City”, un progetto che unisce sensibilità artistica e inclusività. Protagonisti della mostra sono i ragazzi autistici dell’associazione “Modelli si Nasce”, immortalati dalla fotografa di moda Marta Petrucci.

Il progetto, ispirato allo stile cinematografico di Wes Anderson, con le sue atmosfere retrò e i suoi colori pastello, è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia del Lusso di Roma, guidata da Laura Gramigna. L’obiettivo è celebrare la diversità e promuovere una visione del mondo in cui ogni individuo è libero di esprimere se stesso.

Riconoscimenti internazionali e successi locali:

Il cinema del Lazio brilla anche a livello internazionale con il Premio “Lazio, Terra di Cinema”, dedicato a personalità del mondo cinematografico che si sono distinte per il loro impegno e contributo al settore.

A sottolineare il prestigio della Regione Lazio nel panorama internazionale, il film di apertura della Festa del Cinema, “Berlinguer, la grande ambizione” di Andrea Segre, è stato finanziato dal fondo europeo PR-Fesr 2021-27 nell’ambito del bando regionale Lazio Cinema International, che sostiene coproduzioni cinematografiche internazionali in collaborazione con imprese locali.

Un settore in crescita:

“Il Lazio è ‘Terra di Cinema’ per eccellenza”, ha dichiarato con orgoglio il presidente Francesco Rocca. “Siamo la seconda regione europea per investimenti nel settore, con 60 milioni di euro stanziati in tre anni e oltre 200 produzioni attive. Questo spazio, all’interno della Festa del Cinema, rappresenta non solo un omaggio all’economia del settore, ma anche un’opportunità unica per raccontare e promuovere la bellezza del nostro territorio”.

