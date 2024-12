Festa dello Sport 2024 nel Municipio XIV

Dal 27 al 29 dicembre 2024, il Municipio XIV si trasformerà in un palcoscenico di attività, sport e condivisione con la “Festa dello Sport“, un evento pensato per coinvolgere tutti e promuovere la pratica sportiva come strumento di benessere, aggregazione e coesione sociale.

L’evento si aprirà il 27 dicembre alle ore 18 con un incontro informativo su un tema cruciale: “Sport, benessere e alimentazione“. Un’opportunità per approfondire come l’attività fisica e una corretta alimentazione possano contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Le giornate del 28 e 29 dicembre saranno il cuore pulsante della manifestazione.

Dalle 10 alle 19, con il “Villaggio dello Sport” si avrà la possibilità di praticare gratuitamente numerose discipline sportive, e, grazie alla collaborazione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche del territorio, si potranno provare nuove attività e scoprire il piacere del movimento.

L’evento, organizzato dal Municipio XIV in collaborazione con Bracelli Club, vuole essere un’opportunità per tutti, giovani e adulti, unendo sport, socialità e benessere in un fine settimana ricco di iniziative.

La LOCANDINA dell’iniziativa.

