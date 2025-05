Festa dell’ultimo giorno di “Squola” al Parco Baden Powell

Per gran parte degli studenti e scolari di Roma, venerdì 6 giugno suonerà l’ultima campanella che chiuderà l’anno scolastico 2024-2025. È tempo di salutare gli amici con una giornata indimenticabile, piena di divertimento, emozioni e magia per grandi e piccini! E come si può festeggiare al meglio?

Noi vi consigliamo la tradizionale Festa dell’ultimo giorno di “Squola” che si terrà a partire dalle 16,00 al Parco Baden Powell di Colli Aniene organizzata dall’associazione “I nostri figli al centro della Squola”. Prima che alcuni ce lo chiedano, quella “q” non è un errore ma indica un desiderio affinché i figli abbiano una scuola di QUALITA’.

Per fare vivere esperienze uniche e speciali, all’evento parteciperanno: i Vigili del Fuoco, il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, l’AMA Roma con il progetto di realtà virtuale “Waste Travel 360°” e la Croce Rossa Italiana.

Ci saranno inoltre i gonfiabili, tanti giochi e caramelle per tutti, il truccabimbi, la musica e la gustosissima Merenda delle Mamme per fare il pieno di energie tra una risata e l’altra!

Completando la tessera giochi, ogni bambino riceverà un premio finale… perché tutti sono vincitori! E fate attenzione… perché potrebbero essere avvistate delle vere principesse durante la festa!

L’associazione invia un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa giornata speciale (li trovate sulla locandina dell’evento) e un GRAZIE di cuore a tutti i genitori dell’associazione che, con il loro entusiasmo e il loro prezioso aiuto, rendono ogni festa ancora più bella!

Vogliamo concludere con una frase dell’associazione “I nostri figli al centro della Squola”: «Fare i genitori è il mestiere più duro del mondo…ma è pagato dalla gioia dei nostri ragazzi!»

