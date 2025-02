Festa di Carnevale il 1° marzo a San Tommaso d’Aquino

Dalle ore 15,30 di sabato 1° marzo 2025 Festa di carnevale presso la Parrocchia San Tommaso d’Aquino

Alle ore 15,30 iscrizioni e raduno; inizio della sfilata alle ore 16.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.