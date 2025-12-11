Festa di Natale a Casale Rosso
Sabato 20 dicembre 2025 ore 10-13, una bella Festa di Natale in viale Franco Angeli 81
L’Associazione Casale Rosso, il vivace quartiere che sta di fronte a Prampolini, dall’altra parte di via Togliatti, organizza sabato 20 dicembre 2025 ore 10-13 una bella Festa di Natale in viale Franco Angeli 81 al Parco degli Angeli, in occasione anche del suo 10° anniversario.
Nel ringraziare la splendida amica Fulvia Appolloni, animatrice di tante iniziative di zona, invito tutti a partecipare al gioioso e interessante evento, anche per condividere i piccoli segnali di progresso del nostro quadrante, purtroppo ancora attanagliato dal degrado, a causa della totale passata (ultimi 15 anni) e in parte presente (correnti amministrazioni) inadeguatezza dei governi locali (Regione Lazio, Comune di Roma, V Municipio).
Nella locandina il programma dell’iniziativa festosa, con tanti laboratori per grandi e piccini.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.