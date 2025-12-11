Festa di Natale a Casale Rosso

Nel ringraziare la splendida amica Fulvia Appolloni , animatrice di tante iniziative di zona, invito tutti a partecipare al gioioso e interessante evento, anche per condividere i piccoli segnali di progresso del nostro quadrante, purtroppo ancora attanagliato dal degrado, a causa della totale passata (ultimi 15 anni) e in parte presente (correnti amministrazioni) inadeguatezza dei governi locali (Regione Lazio, Comune di Roma, V Municipio).

