La Romania partecipa all’XIV edizione di FRANCOFILM – il Festival del Film Francofono di Roma, con la proiezione del film “Oameni de treabă/Gente per bene”, diretto Paul Negoescu. Il festival è ideato e organizzato dall’Istituto Culturale Francese “Centre Saint Louis” in occasione della Giornata Internazionale della Francofonia 2024 e vi partecipano i paesi membri dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia. La presenza romena è promossa dall’Ambasciata di Romania in Italia e dall’Accademia di Romania in Roma, con il sostegno dell’Istituto Culturale Romeno, e si unisce alla serie di eventi organizzati per questa occasione.

OAMENI DE TREABĂ/GENTE PER BENE (2022), diretto Paul Negoescu, Romania-Bulgaria 2022, 1H45, dramma -commedia nera, V.O. in romeno con sottotitoli in italiano

SINOSSI: La sceneggiatura, scritta da Radu Romaniuc e Oana Tudor, con quest’ultima che interpreta anche l’ex moglie del protagonista, è incentrata su Ilie (un eccellente Iulian Postelnicu), un poliziotto di paese le cui sfide professionali sembrano (almeno in un primo momento) limitarsi a regolare conflitti tra ubriachi nella taverna locale e ignorare le discutibili azioni del sindaco (Vasile Muraru) che si compra la benevolenza (e il silenzio) degli abitanti del villaggio investendo denaro di provenienza misteriosa nel benessere della comunità. Ma un giorno un uomo del villaggio viene assassinato. Poiché Ilie e il suo nuovo collega Vali (Anghel Damian), appena diplomatosi all’Accademia di polizia, hanno opinioni molto diverse su come dovrebbero procedere le indagini, “Gente per Bene” tende la trappola al suo protagonista che presto prenderà la decisione sbagliata. O forse quella giusta?

La produzione avrà luogo domenica, il 10 marzo 2024, alle 18:00, presso l’Institut Français – Centre Saint Louis (Largo Toniolo 21/22), in versione originale con sottotitoli in italiano. L’accesso è gratuito, nel limite dei posti disponibili.

Informazioni sul festival:

La XIV edizione del FRANCOFILM – Festival del Film Francofono di Roma presenta, dal 7 al 14 marzo 2023, ben 16 film per farvi viaggiare nel cuore della diversità delle culture francofone.

Grazie al sostegno del Gruppo degli Ambasciatori Francofoni, 14 paesi membri dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia partecipano all’edizione di quest’anno. L’evento è organizzato con il sostegno delle rappresentanze diplomatiche e culturali in Italia dei paesi membri dell’OIF.

Il festival si conclude con l’attribuzione dei Premi (Premio della Giuria e Premio del Pubblico).

Maggiori informazioni su FRANCOFILM 2024 sono disponibili su: https://www.ifcsl.com/centre…/francofilm-festival-2024…

