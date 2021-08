Festival di film Villa Medici: il cinema tra generi e mondi

Quattordici film in competizione internazionale, produzioni, di ogni durata e genere, provenienti dai 5 continenti, 7 prime mondiali ed internazionali e 5 prime italiane: a Villa Medici , verrà proposta una programmazione di film che navigano tra l’intimo e il politico, tra la piccola e grande Storia, realizzati completamente tra il 2020 e il 2021, in piena crisi politica e sanitaria. Il ruolo di Villa Medici è di fare dialogare le arti e di esplorare questi nuovi territori della creatività. Il festival metterà in mostra film che inventano una propria forma e che incarnano una libertà di pensiero, di ricerca e di condivisione come tanti sguardi personali sul mondo.

Un mix di generi e mondi, fra registi e giovani artisti appena usciti dalle scuole d’arte, autodidatti o figure internazionali dell’arte contemporanea: la selezione invita a esplorare una varietà di gesti cinematografici. La domanda avanzata da queste proposte potrebbe essere riassunta in «Cosa può fare il cinema?». Come rappresentare il contemporaneo con immagini e suoni?

Le proiezioni dei film in concorso saranno seguite da incontri con i registi presenti e saranno arricchite da una programmazione parallela (FOCUS) che invita a scoprire film di artisti fuori concorso, masterclass e performance. Infine, ogni sera, gli spettatori del Festival si riuniranno nel Piazzale di Villa Medici per delle proiezioni all’aperto di film recenti, pensate per riunire tutti i tipi di pubblico.

La Giuria, composta da Teresa Castro, Mati Diop e Béla Tarr, svelerà i film premiati durante la grande serata di sabato 18 settembre. Assegnerà due premi: il Premio Villa Medici per il miglior film e il Premio della Giuria per un film singolare che ha catturato l’attenzione della giuria. Questi premi, in denaro, offriranno anche agli autori o alle autrici l’opportunità di compiere una residenza di scrittura a Villa Medici.

Il Festival si svolgerà negli spazi di Villa Medici con due sale interne, un cinema all’aperto, delle installazioni e dei luoghi di incontro, per fare di questo sito straordinario di Roma una vetrina dedicata al cinema.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: https://www.villamedici.it/festival-di-film-di-villa-medici/