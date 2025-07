Fiano Romano, fiamme nel capannone del cinema: paura nella zona industriale

Una nube nera ha oscurato il cielo di Fiano Romano nella serata di martedì 22 luglio, attirando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti fino ai quartieri nord della Capitale.

Un incendio violento è divampato in un capannone contenente materiale cinematografico, situato in via della Fisica, nel cuore della zona industriale del paese.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate da materiali altamente infiammabili, mentre un fumo denso e acre si è sollevato nell’aria, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

L’allarme è scattato poco dopo il tramonto: nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Campagnano e Montelibretti, supportati dal carro autoprotettori, due autobotti, un’autoscala del distaccamento Nomentano 6/A, e una squadra di Poggio Mirteto.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, le fiamme sono state contenute prima che potessero estendersi ad altre strutture della zona. Non si registrano feriti, ma l’intera area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi.

Restano però ancora ignote le cause del rogo: sarà compito degli inquirenti e dei tecnici dei vigili del fuoco far luce sull’origine dell’incendio, che ha provocato danni ingenti al materiale stoccato all’interno del capannone, in parte riconducibile al mondo della produzione audiovisiva.

