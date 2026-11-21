Da oggi, e fino a domani, domenica 22 novembre 2026 (dalle ore 9,30 alle ore 18), è aperta la Mostra di trenini e cimeli Atac Cotral presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio di Francia”, nel Parco di Villa De Sanctis.

I visitatori potranno ammirare quattro plastici di trenini viaggianti con locomotori e vagoni su binari, attraversando paesaggi montani e valli, gallerie e stazioni ferroviari, scali merci, impianti di segnalamento, rete elettrica. Uno dei plastici, in particolare, è lungo circa 10 metri di lunghezza e 3 metri di larghezza. Il cronista ha chiesto il suo valore commerciale, risposta: senza i costi dei locomotori e dei vagoni (dai 200 ai 400 euro il pezzo) e degli impianti elettrici, si arriva a circa 10 mila euro.

A promuovere la mostra, col Patrocinio del Municipio Roma V, è la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari/Associazione Vivitreno, rappresentata dal Presidente Daniele Monni e dal Dopolavoro Atac Cotral, rappresentato da Mario Rota.

Uno dei primi visitatori è un bambino, Federico, accompagnato dalla nonna. Gli brillavano gli occhi quando, con berretto da capo-treno si è messo alla cabina di comando per muovere i trenini: è stato promosso capo-stazione, con tanto di attestato firmato.

Trenini, che fascino! Chi di noi non ci ha giocato coi modellini? Il regalo di Natale o di compleanno da bambini era sicuro: un trenino di latta o di legno, che si muoveva con la carica a molla, o con la corrente elettrica, o tirato con lo spago. Ma, perché la magia del treno continua ad attirare il nostro immaginario anche da adulti?

Il treno ha sempre evocato la proiezione mentale verso una destinazione lontana e spesso sconosciuta. Ha anche, un aspetto antropologico. E’ un luogo di una specie di zona franca, quello del salotto di un compartimento. Questo facilita scambi di parole e di vedute disimpegnati e transitori: si può parlare di tutto in libertà. E’ come svestirsi dei panni stretti dello status sociale e individuale, quelli che ci ingabbia al formalismo del “politicamente corretto”. Non sappiamo chi è il nostro interlocutore di scompartimento e non ci interessano i risvolti dei suoi giudizi. Il compartimento di un treno è come un confessionale. Appena scesi si rientra nei ranghi sociali delle convenzioni.

L’arte ingegneristica del modellismo dei trenini evoca dunque una serie di emozioni. Le origini della passione modellistica affondano negli anni dell’Ottocento, in Gran Bretagna, diffondendosi nel mondo.

A guardarli sfrecciare sui plastici sembrano treni veri, tant’è che tante scene di film sono state girate riprendendole e commercializzandole per il grande schermo: la sapienza artistica di costruzioni manuali in scala ha del sorprendente.

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