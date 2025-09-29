Fiumicino, blitz dei Carabinieri contro taxi e NCC abusivi: quasi 10mila euro di multe

Durante controlli mirati a contrastare l’esercizio abusivo del trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno messo a segno un intervento all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Gli agenti hanno sorpreso 7 autisti NCC e 4 tassisti intenti a procacciare clienti tra i passeggeri, all’uscita dei Terminal 1 e 3 degli arrivi, fuori dagli stalli e senza alcun titolo autorizzativo.

Oltre alla sanzione amministrativa di 100 euro ciascuno, tutti gli abusivi hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento di 48 ore dallo scalo aeroportuale.

In totale, le multe elevate hanno superato i 9.800 euro, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire ordine e sicurezza ai passeggeri e nel tutelare il trasporto regolare nell’area aeroportuale.

