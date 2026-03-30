Fondazione Ausilia, missione e futuro: l’abbraccio di Papa Leone XIV al nuovo corso dell’ente

Si è svolto oggi presso il Collegio Teutonico, in Città del Vaticano, l’incontro promosso dalla Fondazione Ausilia dal titolo “La Fondazione Ausilia tra missione e sviluppo. Identità, attività e prospettive”, dedicato al percorso dell’ente e alle sue direttrici di crescita.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente, S.E.R. Cardinal Giuseppe Versaldi, che ha richiamato l’importanza di un impegno capace di restare fedele ai propri valori, traducendosi al tempo stesso in azioni concrete nei contesti più fragili.

L’incontro ha offerto uno sguardo articolato sulle attività della Fondazione, che si sviluppano in diversi ambiti: dall’educazione allo sport, dalle collaborazioni strategiche agli interventi umanitari, con una crescente attenzione alla dimensione internazionale.

È emersa con chiarezza la volontà di promuovere modelli di intervento strutturati e sostenibili, capaci di generare un impatto reale e duraturo, superando logiche episodiche e assistenzialistiche.

In questo senso, la Fondazione si propone come uno spazio di convergenza tra competenze diverse, orientato a costruire risposte concrete laddove quelle tradizionali risultano insufficienti.

Sono intervenute voci che rappresentano questa molteplicità: Paolo Ceruzzi, Mariangela Distilo, Benedetta Geronzi, Oscar Pasquali, Mons. Vincenzo Zani, Bruno Frea, Evelina Christillin e Arturo James Mattia.

Prospettive diverse, ma una stessa direzione: rafforzare il ruolo della Fondazione come strumento cambiamento, nei contesti in cui è più necessario, mantenendo al centro una visione che unisce valori, sviluppo e impatto.

A conclusione dell’iniziativa, la delegazione della Fondazione è stata ricevuta in udienza privata da Papa Leone XIV, in un momento di alto valore istituzionale e simbolico.

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