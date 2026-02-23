Fonte Laurentina, Sos per la Valle di Tor Chiesaccia: “Area abbandonata tra rifiuti e veleni”

Un tesoro archeologico e naturalistico che annega nel degrado. La Valle di Tor Chiesaccia, polmone verde nel quadrante di Fonte Laurentina attraversato dal Fosso di Vallerano, è diventata un caso politico.

L’area, nonostante l’alto valore storico, versa oggi in condizioni critiche: inquinamento del suolo, sversamenti illeciti di rifiuti potenzialmente tossici e il costante rischio incendi ne minacciano l’ecosistema e la salute dei residenti.

L’affondo di Fratelli d’Italia: interrogazione in Campidoglio

Sulla vicenda interviene con forza Fratelli d’Italia, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente in Aula Giulio Cesare per scuotere l’amministrazione Gualtieri.

La nota firmata dal consigliere capitolino Federico Rocca, insieme a Piergiorgio Benvenuti (Responsabile Ambiente FdI), Amedeo Zamparelli (IX Municipio) e Emanuele Luca, non usa mezzi termini:

“Non è più tollerabile che un’area di tale valore venga lasciata in questo stato. Il degrado e l’abbandono rappresentano rischi concreti per la salute dei cittadini e per la sicurezza del territorio.”

Il piano: bonifiche e valorizzazione

L’opposizione chiede al Campidoglio un intervento immediato che si articoli su più fronti:

Sicurezza e Bonifica: Verifiche ambientali urgenti sui suoli e sulle falde acquifere per accertare il livello di contaminazione da rifiuti tossici.

Tutela Ambientale: Ripristino degli argini del Fosso di Vallerano e messa in sicurezza antincendio.

Rilancio Sociale: Un progetto di valorizzazione che trasformi la valle in un parco fruibile, capace di coniugare la memoria storica del sito con la funzione sociale per il quartiere.

L’obiettivo dichiarato è sottrarre la Valle di Tor Chiesaccia all’incuria cronica per restituirla finalmente alla cittadinanza, trasformando quello che oggi è un “buco nero” ambientale in un presidio di legalità e bellezza per tutto il quadrante sud di Roma.

