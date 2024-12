Frascati. Otto tele trasformate in spartiti musicali

Un incontro straordinario tra arte e musica prenderà vita al Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini di Frascati con la performance “The Shape of Sound” ideata dall’artista Maria Luisa D’Eboli.

Dopo il successo in luoghi prestigiosi come il Macro di Roma, Casa Cava di Matera e la Pinacoteca Provinciale di Potenza, l’artista porterà il suo progetto esclusivo, un’esperienza visiva e sonora che promette di coinvolgere tutti i sensi.

La mostra, inaugurata il 28 dicembre 2024 alle 17.30, resterà aperta fino al 5 gennaio 2025. È un viaggio emozionante che fonde l’arte pittorica e la musica in un modo mai visto prima.

Le otto tele monocromatiche esposte sono il risultato di una ricerca sinestetica che traduce il suono prodotto da otto musicisti di fama internazionale in espressioni visive di intensa bellezza.

Ogni tela è un’interpretazione del suono, plasmato dal colore e dalla vibrazione, in un atto creativo che affascina e trasporta l’osservatore in un mondo dove il suono si fa visibile.

I musicisti che hanno ispirato le opere di D’Eboli sono: Mathilde Lebert, Teodor Coman, Patrick Messina, Adriana Ferreira, Lorenza Borrani, Filippo Lattanzi, Ricardo Serrano, e Floraleda Sacchi.

Questi artisti, con i loro strumenti musicali, hanno dato vita alle composizioni visive che si vedranno nelle tele esposte. Ognuna di esse, vibrante e dinamica, diventa un “spartito visivo” che si anima attraverso lo sguardo dello spettatore, creando una connessione profonda tra la pittura, il suono e lo spazio.

Le opere di D’Eboli trasformano il Museo in un luogo dove passato e presente si uniscono. Le tele, accostate ai resti archeologici dell’età imperiale, creano un dialogo unico tra la modernità dell’arte e la storia millenaria di Frascati.

La magia dell’arte e della musica si fonde per dar vita a un ambiente senza tempo, dove ogni dettaglio stimola la percezione e l’immaginazione.

Ad accompagnare Maria Luisa D’Eboli in questa esperienza unica ci sarà Gaia Vazzoler, musicologa e pianista, che ha collaborato per anni con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Con la sua esperienza, Vazzoler arricchirà l’evento con una dimensione musicale che completa e valorizza la performance visiva dell’artista.

L’ingresso è gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di vivere questa esperienza indimenticabile in un contesto culturale d’eccezione.

Non perdere l’occasione di partecipare a un evento che saprà emozionarti e risvegliare in te la consapevolezza che anche la vita stessa può essere un’opera d’arte.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.