Fratelli d’Italia sceglie Nemi: due giorni di dibattito e visioni politiche ai Castelli Romani

Il lago alle spalle e le viuzze medievali come cornice. Nemi si prepara ad accogliere per due giorni il cuore politico di Fratelli d’Italia.

Sabato 28 e domenica 29 settembre il borgo dei Castelli Romani ospiterà la terza edizione de “Il Giusto Sentiero”, la convention voluta e organizzata dal deputato Luciano Ciocchetti insieme alla Federazione provinciale romana del partito.

Il format resta quello collaudato: incontri serrati, ospiti istituzionali di peso e una scaletta che punta a toccare i grandi temi della politica nazionale e internazionale, senza dimenticare le sfide della Capitale.

“Abbiamo pensato a un programma a 360 gradi, con tanti amministratori, parlamentari ed esponenti del mondo produttivo romano”, spiega Ciocchetti, che guiderà il dibattito assieme ai colleghi Marco Silvestroni, Marco Perissa e Paolo Trancassini.

Il via sabato pomeriggio, con i saluti istituzionali del vicepresidente del Parlamento europeo Alessandro Sberna.

Poi spazio a uno dei tavoli più attesi: geopolitica ed esteri, con il viceministro Edmondo Cirielli e l’europarlamentare Nicola Procaccini, chiamati a discutere del ruolo dell’Italia e della premier Giorgia Meloni nello scacchiere internazionale.

La domenica si aprirà invece con un focus sui temi sociali, attraverso un’intervista all’assessore regionale Massimiliano Maselli, per poi virare su cultura, turismo e politiche giovanili.

Ampio spazio anche a Roma e le sue sfide, con imprenditori e operatori locali pronti a confrontarsi su infrastrutture e nuovi investimenti.

Non mancherà la riflessione sul ruolo dei territori: interverranno i sindaci di Rieti, Daniele Sinibaldi, di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Gran finale domenica pomeriggio, con l’intervento conclusivo di Ciocchetti e la chiusura affidata al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Per Nemi, due giornate che porteranno nel piccolo borgo dei Castelli non solo le eccellenze del partito di governo, ma anche una vetrina di riflessione sul futuro politico dell’Italia.

