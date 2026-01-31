Fuga sulla Casilina, non si ferma all’alt dei Carabinieri: abbandona l’auto a noleggio e perde 980 euro in contanti

Durante un normale controllo del territorio, in via Casilina all’altezza del civico 1050, una Fiat Panda ha attirato l’attenzione dei Carabinieri: l’auto, intestata a una società di noleggio, nascondeva un espediente che la criminalità usa spesso per sfuggire all’identificazione.

Non appena la pattuglia ha intimato l’alt, il conducente è scattato fuori dall’abitacolo e si è dileguato nel buio.

Nella fuga frenetica, però, l’uomo ha perso un mazzo di banconote: a terra sono rimasti 980 euro, probabile provento di attività illecite compiute poco prima.

Il kit dello scassinatore

La perquisizione della Panda ha confermato i sospetti degli investigatori. All’interno dell’auto sono stati trovati:

Arnesi atti allo scasso , un set completo per forzare serrature e infissi;

Tre radio ricetrasmittenti, strumenti usati per coordinare i colpi senza ricorrere a telefoni facilmente intercettabili.

Indagini in corso

Tutto il materiale, comprese le banconote, è stato sequestrato. I Carabinieri del reparto investigativo effettueranno rilievi dattiloscopici su radio, arnesi e interni del veicolo per isolare impronte utili a identificare il fuggitivo.

Parallelamente, sono in corso verifiche sui documenti della società di noleggio per ricostruire chi avesse preso in carico la Panda.

