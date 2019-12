Fumetti e Cineforum a Tor Tre Teste

Presso la sede dell’ASI CIAO, l’Associazione di Promozione Sociale di Via Aldo Balma, 28 a/b, a Tor Tre Teste, si svolgeranno due iniziative culturali per il mese di dicembre, gratuite, per ragazzi tra i 14 e i 35 anni.

7 Dicembre dalle 17.00 alle 22.00 CINEFORUM FILM ANNI 80: proiezione di cult movies degli anni ’80 e nell’occasione verrà presentato il volume “Le guerre stellari” a cura di Pier Luigi Manieri

13 dicembre dalle 14.00 alle 20.00 “Bozzetti in libertà” Workshop fumettistico a cura della docente Gaia Ludovica Angeloni.