Furti a raffica tra Ostia e Roma: tre fermati in 24 ore. Tra loro anche due giovanissime borseggiatrici

Tre persone fermate nel giro di 24 ore dalla Polizia Locale di Roma Capitale in quanto responsabili di furto: l’ultimo intervento ieri pomeriggio intorno alle ore 17.30, quando le pattuglie del X Gruppo Mare della sono sopraggiunte sul lungomare Paolo Toscanelli, all’altezza di via delle Repubbliche Marinare, a seguito di una segnalazione di furto.

Gli agenti sono intervenuti prontamente, individuando un cittadino ecuadoriano di 34 anni, riconosciuto dai passanti quale autore del furto ai danni di un giovane italiano di 27 anni, al quale era stato sottratto lo zaino in spiaggia. Il 34enne è stato accompagnato presso gli uffici per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato denunciato per furto.

Altri due episodi alcune ore prima in pieno Centro Storico, in zona fontana di Trevi e nei pressi di piazza di Spagna: ad intervenire gli agenti del I Gruppo Centro, che hanno tempestivamente individuato due ragazze minori , di 11 e 13 anni, quali autrici di un duplice episodio di furto di portafogli a danno di due turiste, una delle quali rimasta ferita, in quanto strattonata a terra dalla borseggiatrice, nel tentativo di prelevargli gli effetti personali dalla borsa. Trattandosi di minori, si è proceduto secondo la normativa vigente con contestuale segnalazione al Tribunale per i Minorenni.

