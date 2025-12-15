Furti nelle città e nelle metropolitane, il M5S presenta un piano nazionale contro i borseggi

Roma si prepara ad affrontare il fenomeno dei borseggi con una proposta di legge targata Movimento 5 Stelle.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 18 dicembre, alle ore 11.30, nella sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, alla presenza della deputata M5S Marianna Ricciardi, promotrice del progetto.

L’attenzione del partito è concentrata sulla necessità di ripristinare la procedibilità d’ufficio per il furto aggravato, oggi possibile solo a querela di parte.

“Le vittime, spesso turisti o persone non residenti, tendono a non denunciare – spiega Marianna Ricciardi – così l’effetto deterrente colpisce chi subisce il reato e non chi lo commette. È urgente intervenire, soprattutto nelle metropolitane e nelle zone più affollate della città, dove i furti avvengono con destrezza e talvolta anche con violenza”.

La proposta prevede una serie di misure:

A) l’obbligo per le prefetture di adottare piani di prevenzione nelle aree sensibili, con rafforzamento dei pattugliamenti, coordinamento tra le forze di sicurezza, operatori in abiti civili e sistemi di videosorveglianza;

B) l’istituzione di sportelli di pubblica sicurezza nei principali nodi di trasporto e zone turistiche; una piattaforma digitale per le denunce da remoto; la creazione di un Osservatorio nazionale per monitorare il fenomeno;

C) un fondo nazionale destinato alla sicurezza urbana e alla tutela delle vittime; e un’aggravante per i furti commessi in concorso, per colpire i gruppi organizzati.

All’incontro parteciperanno anche esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, Antonio del Greco, direttore operativo di Italpol Vigilanza e già dirigente della Polizia di Stato, e Francesco Alongi, fondatore di Radio Vigilanza.

Spazio anche alla testimonianza dei cittadini con Simone Ruzzi, creatore di contenuti digitali conosciuto come Cicalone, che porterà la sua esperienza sulla percezione della sicurezza urbana.

Con questa iniziativa, il M5S intende fornire strumenti concreti per rafforzare la prevenzione e la tutela dei cittadini nelle aree più colpite dai borseggi, un problema che a Roma, soprattutto in centro e nelle linee metropolitane, continua a registrare numeri preoccupanti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.