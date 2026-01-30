Furto di cellulari in via V. Morello

Questa notte, in via V. Morello 33, ennesimo episodio delinquenziale nel quartiere di Pietralata Portonaccio, questa volta ai danni del negozio di telefonia “Clinica Iphone” (nella foto).

Dopo aver tagliato, probabilmente con un frullino, la saracinesca e spaccato una vetrina, ignoti hanno asportato un numero imprecisato di cellulari, oltre ai danni materiali (v. foto).

“Purtroppo il nostro quartiere, dice il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, Pericle E. Bellofatto, necessita sempre più dell’agognato Commissariato di Polizia, promesso da tantissimi anni, ma mai realizzato. Auto rubate o con vetri spaccati, altri negozi vandalizzati, atti osceni in luogo pubblico e chi più ne ha più ne metta“.

Denunce su denunce, ma la situazione resta sempre la stessa, se non peggio.

Anche se, prorio in questi giorni, il Presidente del Municipio Roma IV, M. Umberti, ha dato notizia, che a Pietralata dovrebbe sorgere la c.d. “Cittadella della Sicurezza”, con il relativo Commissariato di P.S..

Staremo a vedere.

Ma intanto il Quartiere chiede maggiore sicurezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.