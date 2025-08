Furto sul camion, ma il titolare segue tutto via GPS: arrestati due complici

Una notte da dimenticare per il titolare di una ditta di autotrasporti, ma che si è conclusa con una giustizia rapida e una sorpresa amara.

Tutto comincia intorno alla mezzanotte, quando alla Sala operativa della Polizia Stradale di Fiano Romano arriva una segnalazione urgente: è scattato l’allarme antifurto di un autocarro in movimento.

A chiamare è proprio il proprietario del mezzo, che – grazie al sistema di localizzazione GPS installato sul veicolo – riesce a seguire in tempo reale i movimenti sospetti del camion.

Non ci mette molto a capire che qualcosa non torna: il mezzo non doveva trovarsi dove risultava. Così parte l’allerta alle pattuglie in servizio, e inizia la caccia sul Grande Raccordo Anulare.

A intercettare il veicolo sono gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Settebagni, che all’altezza dello svincolo Magliana riescono a fermare il mezzo segnalato. Fin dalle prime fasi del controllo, gli agenti notano un dettaglio sospetto: il sigillo di sicurezza applicato alle serrature del cassone è stato forzato.

Dentro al vano di carico, la scoperta: un uomo è intento a rovistare tra i pacchi, uno dopo l’altro, alla ricerca di merce di valore. È già riuscito ad aprire diversi colli e si è impadronito di alcuni telefoni cellulari.

Ma la sorpresa più grande arriva pochi minuti dopo, quando sul posto giunge anche il titolare della ditta, che riconosce senza esitazioni il conducente del camion: è un suo dipendente, complice del furto.

La scena è chiara, la responsabilità anche. I due uomini vengono immediatamente arrestati per furto aggravato. Nella mattinata seguente, durante la convalida dell’arresto, per entrambi è stato disposto l’obbligo di firma.

La refurtiva recuperata – insieme al mezzo – è stata restituita al legittimo proprietario. Un’operazione portata a termine con efficienza, grazie alla prontezza del titolare, al supporto della tecnologia e alla rapidità della Polizia Stradale, che ha saputo intervenire con precisione e tempestività.

