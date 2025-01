Garage segreto e droga pronta per lo spaccio: coppia arrestata a Colleferro

Sembrava un normale box auto, ma dietro quella serranda si nascondeva un vero e proprio deposito di cocaina.

Una coppia di Colleferro – lui 38 anni, lei 28 – pensava di aver trovato il nascondiglio perfetto per la loro attività illecita.

Ma i carabinieri li osservavano da tempo. E quel garage, che doveva essere il loro asso nella manica, è diventato il teatro del loro arresto.

La scoperta: il nascondiglio della “polvere bianca”

L’operazione dei carabinieri del nucleo operativo è scattata nel pomeriggio, durante una serie di controlli mirati contro lo spaccio.

La coppia, residente nella zona, aveva attirato sospetti con movimenti troppo frequenti e circospetti.

Quando i militari hanno deciso di perquisire il garage, il quadro è apparso subito chiaro: dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute, insieme a tutto il necessario per il taglio e il confezionamento.

Un vero e proprio kit del pusher, ben nascosto nel box. Ma quel deposito “segreto” non è bastato a salvarli.

Manette ai polsi: dalla perquisizione al tribunale

Colti in flagrante, i due sono stati immediatamente portati in caserma. Dopo le formalità di rito, la coppia è finita nelle aule del tribunale di Velletri, dove hanno scelto di patteggiare.

Per lui, sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Per lei, otto mesi e 3.000 euro di multa, anche se la pena è stata sospesa.

Ma non finisce qui. Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato anche un altro uomo, trovato in possesso di una dose di cocaina. Per lui è scattata la segnalazione al Prefetto come consumatore di stupefacenti.

La rete di spaccio sotto la lente dei carabinieri

Gli arresti non sono un caso isolato. Gli inquirenti ritengono che la coppia facesse parte di una rete ben strutturata di piccoli spacciatori che riforniscono alcune aree della provincia.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, proprio per individuare i canali di approvvigionamento della droga e fermare il traffico prima che raggiunga le piazze di spaccio.

