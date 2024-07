Garbatella: vandalizzata targa in memoria di Marco Filomeno

“Desidero esprimere sgomento e indignazione per la vandalizzazione della targa commemorativa dedicata a Marco Filomeno, giovane tragicamente scomparso a soli 30 anni sulla Via del Mare. La targa, situata nel Parco Francesco Cozza, è stata danneggiata a meno di una settimana dalla sua installazione.

È un gesto inqualificabile e inspiegabile. Questo atto vile e insensato non solo ferisce la memoria di un giovane che ha perso la vita in circostanze tragiche, ma colpisce anche i suoi familiari, gli amici e tutta la nostra comunità che si stringe attorno al loro dolore.

Onoreremo la sua memoria impegnandoci a ripristinare quanto prima la targa». Così Caterina Benetti, Consigliere di Forza Italia in Municipio VIII.

«In consiglio municipale – continua Benetti – siamo stati promotori come Forza Italia di una risoluzione per l’installazione dell’omaggio a Filomeno. Installeremo una nuova targa, magari con un materiale più resistente e proveremo ad adottare delle misure di sicurezza per proteggerla.

Inizialmente ho pensato che il gesto non fosse intenzionale, ma poi ho capito che invece lo è, eccome, perché una persona, sedendosi sulla panchina dove si trova la targa, di certo non può riuscire a spaccarla» conclude.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙