Biotecnologie e sostenibilità al Garibaldi: gli studenti protagonisti della European Biotech Week 2025

Il 1° ottobre l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi” di via Vigna Murata 571 ospiterà una tappa della European Biotech Week, una giornata interamente dedicata a biotecnologie, corretti stili di vita e tutela delle fragilità dei giovani e del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata da Inail e CREA Alimenti e Nutrizione, con il supporto di enti internazionali come la FAO e la Fondazione Barilla, con l’obiettivo di avvicinare studenti e cittadinanza a temi complessi quali la riduzione dello spreco alimentare, l’*epigenetica, le nuove *tecniche genomiche (TEA) e l’*agroecologia.

Il Garibaldi, da sempre punto di incontro tra tradizione agricola e innovazione scientifica, si è trasformato ancora una volta in un laboratorio aperto, dimostrando come la scuola possa contribuire alla crescita culturale e ambientale della comunità.

“Parlare di biotecnologie ai ragazzi significa offrire strumenti per comprendere la realtà che li circonda, stimolare senso critico e consapevolezza nelle scelte di vita”, hanno sottolineato gli organizzatori.

Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Andrea Pontarelli e dei rappresentanti di Inail, CREA e FAO, i lavori sono entreranno nel vivo con la presentazione del progetto europeo Steam Learning Ecologies (SLEs), dedicato a ridurre lo spreco alimentare e promuovere comportamenti sostenibili.

La giornata proseguirà con percorsi tematici su nuove tecniche genomiche e sicurezza biotech, epigenetica e stili di vita, agroecologia e cause dello spreco alimentare.

Grande attenzione sarà dedicata ai ragazzi: nello Spazio Giovani gli studenti del Garibaldi presenteranno i loro prodotti educativi e di ricerca.

Il momento più atteso sarà quello dei laboratori esperienziali, dove i ragazzi potranno cimentarsi con esperimenti di epigenetica, fitotossicità da microplastiche, sviluppo di bioplastiche e attività pratiche per ridurre lo spreco alimentare.

Un’intera area sarà riservata agli studenti, veri protagonisti della giornata, che avranno l’opportunità di mostrare i risultati concreti del loro lavoro.

Con questo evento, il Garibaldi “confermerà la propria vocazione a formare cittadini consapevoli, capaci di coniugare innovazione scientifica e responsabilità sociale” concludono dall’Istituto.

Glossario dei termini Epigenetica → è la scienza che studia come l’ambiente e lo stile di vita (alimentazione, stress, inquinamento) possono influenzare l’attività dei nostri geni, senza modificarne la sequenza. Nuove tecniche genomiche (TEA) → sono strumenti moderni che permettono di “correggere” con grande precisione il DNA delle piante, per renderle più resistenti e sostenibili, senza ricorrere a metodi tradizionali di ingegneria genetica. Agroecologia → è un approccio all’agricoltura che unisce produttività e rispetto per l’ambiente, valorizzando la biodiversità e riducendo gli sprechi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.