Giallo a Guidonia, trovato morto nella cella frigorifera: indagini sulla tragedia

Il silenzio gelido di una stanza di stoccaggio a sottozero che si trasforma nel perimetro di un’inchiesta giudiziaria.

La tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore di lunedì 14 settembre a Guidonia Montecelio, nell’hinterland nord-est di Roma, all’interno del polo logistico della “Trading Hu S.r.l.”, operatore commerciale specializzato nella distribuzione all’ingrosso di alimenti, bevande e generi di monopolio al civico 6 di via Enrico Fermi.

Adagiato sul pavimento di una delle imponenti celle refrigerate della struttura, è stato rinvenuto il cadavere di un lavoratore sessantenne di nazionalità cinese, da anni stabilmente residente nelle vicinanze.

A fare la tragica scoperta sono stati gli stessi colleghi al momento di riprendere le attività operative. Vedendo la porta della grande stanza refrigerata chiusa, una volta varcata la soglia si sono trovati di fronte al corpo dell’uomo riverso a terra, ormai privo di sensi.

Inutile ogni tentativo di soccorso immediato: i sanitari del 118, giunti a sirene spiegate insieme ai Carabinieri, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le verifiche medico-legali e i controlli sulla sicurezza

Nel giro di pochi minuti l’intera area di stoccaggio è stata posta sotto sequestro dagli uomini dell’Arma appartenenti alle Compagnie di Tivoli e Frascati.

Con loro sono intervenuti il medico legale nominato dalla Procura e il personale specializzato dello Spresal della Asl Roma 5, l’organismo competente per la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro.

Dalla prima ispezione cadaverica eseguita all’interno del capannone non sarebbero emersi segni evidenti di traumi o ferite da aggressione.

Gli elementi raccolti fino a questo momento spingono gli inquirenti a considerare come pista prioritaria quella di un evento naturale fatale: un malore improvviso, forse innescato o aggravato dal forte sbalzo di temperatura patito al momento dell’ingresso nella stanza d’isolamento termico.

Gli accertamenti della Procura di Tivoli e i quesiti tecnici

Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Tivoli ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale per l’esecuzione dell’esame autoptico, che servirà a chiarire con esattezza sia le cause dell’arresto cardiocircolatorio sia l’ora precisa del decesso.

Contemporaneamente, le verifiche degli ispettori dell’Asl si stanno focalizzando sulle condizioni strutturali dell’impianto di refrigerazione.

L’obiettivo delle prescrizioni e dei rilievi tecnici è accertare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza interni — in particolare le maniglioni antipanico e i sistemi di sblocco d’emergenza delle porte —, per verificare se l’uomo possa essere rimasto bloccato all’interno o se il malore lo abbia colto prima di qualsiasi tentativo di guadagnare l’uscita

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