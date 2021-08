Gianfranco D’Angelo non è più con noi

Gianfranco D’Angelo popolare attore e comico si è spento a Roma al Policlinico Gemelli dopo una breve malattia. L’attore, comico, cabarettista e doppiatore avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto. Il suo nome, resta soprattutto legato al grande successo di “Drive In”, dove grazie a tormentoni come “Has Fidanken” e personaggi come il Tenerone, aveva raggiunto un pubblico vastissimo.

Dopo aver lavorato con Garinei e Giovannini e aver girato diversi cabaret d’Italia, tra cui il Derby di Milano, D’Angelo aveva debuttato in Rai all’inizio degli Anni 70, apparendo in vari programmi accanto a Raffaella Carrà e a Sandra Milo. Ha fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco e ha condotto “Striscia la Notizia”. Il suo ultimo lavoro è del 2019, quando è apparso in “W gli sposi” di Valerio Zanoli. Lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici.

Ci piace ricordarlo con questa bella e franca intervista del nostro Riccardo Faiella dalla quale emergono aspetti importanti della sua poliedrica personalità e il suo legame profondissimo con la sua Roma.