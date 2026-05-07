Gianicolo: tra degrado e occupazioni. FdI annuncia interrogazione in Campidoglio

Dove dovrebbero regnare la solennità e il silenzio interrotto solo dal fragore del cannone di mezzogiorno, oggi dominano il degrado e l’insicurezza.

La Passeggiata del Gianicolo, sacrario a cielo aperto della memoria nazionale e scrigno della Repubblica Romana del 1849, è scivolata in uno stato di abbandono che sta sollevando un polverone politico e sociale nel cuore della Capitale.

Il sopralluogo: “Un patrimonio segnato dall’incuria”

A lanciare il grido d’allarme è il Dipartimento Ambiente di Fratelli d’Italia, i cui esponenti – guidati da Piergiorgio Benvenuti, Luca Emanuele e il coordinatore del Municipio I Stefano Rampini – hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dell’area.

Il verdetto è senza appello: manutenzione ridotta ai minimi termini, vegetazione fuori controllo e rifiuti che punteggiano i viali intitolati ai garibaldini.

L’insediamento “blindato” sotto il cannone

Ma a rendere la situazione esplosiva è una scoperta che va oltre il semplice decoro urbano. A poche decine di metri dal piazzale del cannone, seminascosto dalla vegetazione, è sorto un insediamento abusivo organizzato.

“Proprio sotto il piazzale, fra le sterpaglie, c’è un’occupazione irregolare” denunciano Benvenuti ed Emanuele. Una situazione resa ancora più critica dalla presenza di cani di grossa taglia utilizzati come “scorta” e difesa del sito abusivo, che impedirebbero l’accesso a chiunque provi ad avvicinarsi. Una criticità che, con l’arrivo dei primi caldi, solleva anche l’allarme per il rischio incendi in un’area storica di straordinaria fragilità.

La battaglia politica in Campidoglio

“Il Gianicolo non può essere lasciato in queste condizioni”, incalza Rampini, puntando il dito contro la gestione attuale dello spazio pubblico. Il caso è ora approdato nell’Aula Giulio Cesare: il consigliere comunale di FdI Federico Rocca, responsabile del Dipartimento Sicurezza, ha annunciato un’interrogazione urgente al sindaco Gualtieri.

La richiesta è chiara: un’operazione di bonifica immediata che ristabilisca legalità e dignità a quello che, dal 1883, è il balcone d’Italia su Roma. Restituire il Gianicolo ai turisti e ai cittadini non è solo una questione di decoro, ma un atto dovuto verso la Storia della città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza