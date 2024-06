Giornalisti in campo per il “Grandi Firme di Padel”

Dodici coppie, in rappresentanza di grandi testate, saranno in campo nel Circolo di via Cornelia, nel quadro degli eventi organizzati per il trentennale del Circolo, per confrontarsi non sulla notizia ma con la racchetta.

La passione per il padel coinvolge tutti, anche gli operatori dell’informazione i quali, facendo parte degli oltre 4 milioni e mezzo di praticanti amatoriali registrati in Italia, sono pronti a scendere in campo a Roma per confrontarsi ed alzare il Trofeo messo in palio dal Forum Sport Center.

Giovedì 27 giugno, sugli splendidi campi del centro sportivo di via Cornelia, nell’ambito degli eventi organizzati per il trentennale, andrà in scena il Grandi Firme di Padel un mega torneo a coppie che vedrà in campo giornalisti ed operatori dell’informazione delle maggiori testate, sportive e non, volti noti della TV e opinion leader della carta stampata, che si confronteranno non sulle notizie ma con la racchetta in mano.

Il Grandi Firme avrà inizio alle 18.30 e si concluderà con la finalissima alle 21.00.

Dodici sono le coppie che si contenderanno l’ambito trofeo, divise in tre gironi:

Nel Girone A Rai, Tg 5, Sole 24 ore, Corriere dello Sport;

Nel Girone B Rai 1, Equ.TV, Ansa, La 7;

Nel Girone C Giornale Radio Rai; Sky Sport; Milano Finanza; DAZN.

