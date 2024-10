Giornata di festa e riconoscimenti: il Gran Gala dello Sport del V Municipio

“Si è conclusa con grande successo la seconda edizione del Gran Gala dello Sport del Municipio V, presso il Cinema Broadway, a Centocelle, sabato 26 ottobre 2024, una giornata interamente dedicata alla celebrazione dello sport come veicolo di valori e inclusività.

La manifestazione, organizzata per il secondo anno consecutivo dal Municipio V in collaborazione con il CONI Lazio, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, associazioni sportive e appassionati che si sono riuniti per celebrare l’impegno, la dedizione e i risultati raggiunti dai protagonisti del nostro territorio.

Sono stati distribuiti ben 135 riconoscimenti tra targhe e medaglie, simbolo dell’impegno che ciascuno ha mostrato sia sul piano sportivo che umano. Un momento emozionante, in cui sport e comunità si sono uniti per premiare non solo i risultati sportivi ma anche il messaggio di inclusione e solidarietà che lo sport riesce a trasmettere.

Il Presidente del Municipio V Mauro Caliste ha dichiarato: “Oggi celebriamo lo sport come linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera. È una gioia vedere tanti giovani e adulti accomunati dalla stessa passione e dallo stesso spirito di inclusività.

Questa seconda edizione del Gran Gala dello Sport testimonia l’importanza di sostenere e promuovere una pratica sportiva che non si limiti alla competizione, ma sappia trasmettere valori di rispetto, solidarietà e inclusione, fondamentali per una società più giusta e coesa”.

“Anche quest’anno, il Gran Gala dello Sport si conferma un appuntamento di grande rilevanza per il Municipio V, che continuerà a sostenere iniziative in grado di promuovere uno sport aperto e accessibile a tutti”, ha aggiunto l’Assessore allo Sport Marco Ricci.

Queste, infine, le parole di Antonio Mauro Pirone, Delegato Provinciale del CONI Lazio per la Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha partecipato all’iniziativa in rappresentanza del Presidente Riccardo Viola: “Il fatto più significativo è che, al di là dell’organizzazione di questa bellissima festa annuale, il Municipio Roma V sia vicino ogni giorno alle realtà sportive del territorio.

Allo stesso modo, il CONI Lazio non manca mai di fare la sua parte per cercare di trovare una soluzione alle annose problematiche relative all’impiantistica sportiva”.

