Giornata di studi e proiezioni “Giubilei mediatici” all’ICBSA (ex Discoteca di Stato)

All’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, nello storico Palazzo Mattei di Giove (Via Michelangelo Caetani 32, Roma), giovedì 26 febbraio 2026 si terrà una giornata di studi e proiezioni interamente dedicata al progetto “Giubilei mediatici”, un’iniziativa di ricerca e valorizzazione che indaga il modo in cui gli Anni Santi sono stati raccontati e rappresentati dai media nel corso del Novecento e oltre.

La giornata si articolerà in due momenti principali. La sessione mattutina, dalle 10.00 alle 12.45, sarà dedicata alla presentazione scientifica del progetto.

Si aprirà con i saluti istituzionali della Direttrice ICBSA Sandra Suatoni e del Rettore dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, Maria Amata Garito, seguiti dalla presentazione a cura di Dario Edoardo Viganò, Presidente CAST-Uninettuno e Fondazione MAC.

Al centro dell’incontro la discussione dei volumi “Giubilei mediatici. Storia degli Anni Santi attraverso i mass media (1900-2015)” e della corrispondente edizione internazionale “History of the Holy Years through Mass Media (1900-2015): Media Jubilees”, pubblicati nel 2025.

Interverranno studiosi ed esperti del settore provenienti da università e istituzioni italiane e internazionali, offrendo prospettive storiche, religiose e mediatiche sul tema.

La sessione sarà moderata dalla giornalista Cecilia Seppia di Vatican News. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui siti dell’Università Uninettuno e della Fondazione MAC.

A seguire, dalle 11.45 alle 12.45, sarà proiettato il documentario “Giubilei mediatici” di Omar Pesenti, introdotto dal regista insieme ai rappresentanti di Officina della Comunicazione.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, la giornata proseguirà con una rassegna cinematografica articolata in due sezioni. La prima, dedicata ai “ritorni d’archivio”, presenterà rarissime immagini dei primi anni del cinema, tra cui filmati su Leone XIII provenienti da cineteche e istituti europei.

La seconda sezione proporrà materiali recuperati, restaurati e preservati da importanti archivi audiovisivi nazionali e internazionali, offrendo uno sguardo unico sulla rappresentazione mediatica dei Giubilei nel corso del XX secolo.

Il progetto “Giubilei mediatici” nasce infatti con l’obiettivo di censire, studiare e valorizzare un vasto patrimonio audiovisivo spesso poco conosciuto o disperso tra archivi e cineteche.

Attraverso la collaborazione tra istituti di ricerca, fondazioni e archivi, l’iniziativa ha portato alla pubblicazione di studi scientifici, alla realizzazione di una docuserie e al recupero di numerosi materiali filmici.

Al termine del progetto, molti dei film restaurati entreranno nella Digital Library della Fondazione MAC, diventando accessibili a studiosi, studenti e cittadini. Un modo concreto per trasformare la memoria audiovisiva dei Giubilei in un patrimonio condiviso e vivo, capace di raccontare il rapporto tra religione, società e media nella storia contemporanea.

La giornata è curata da Letizia Cortini, Gianluca della Maggiore e Dario Edoardo Viganò per la Fondazione MAC, in collaborazione con ICBSA, CAST-Uninettuno, Università Telematica Internazionale Uninettuno e numerosi partner archivistici e scientifici nazionali e internazionali.

