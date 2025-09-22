Giornate Europee del Patrimonio 2025: L’Italia del divorzio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi propongono una giornata di approfondimento dedicata a un passaggio cruciale della storia italiana: il referendum sul divorzio del 1974.

La mattinata prenderà avvio alle ore 10.00 con una visita guidata a Palazzo Mattei di Giove, che permetterà di scoprire i cortili monumentali decorati con busti e sarcofagi della collezione Caetani, lo scalone progettato da Carlo Maderno, le sale affrescate della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e la preziosa collezione di strumenti per la riproduzione del suono dell’ICBSA.

A seguire, alle ore 11.30, presso l’auditorium dell’ICBSA, si terrà l’incontro “L’Italia del divorzio”, con Edoardo Novelli (docente di Comunicazione politica e Sociologia dei media all’Università Roma Tre), Gianandrea Turi (giornalista e scrittore) e Marino Sinibaldi (giornalista, critico letterario e conduttore radiofonico).

Attraverso un ricco apparato documentario e iconografico – manifesti, giornali e materiali d’epoca esposti per l’occasione – i relatori ricostruiranno il clima politico, sociale e culturale che accompagnò il voto del 1974, evento che segnò profondamente la vita civile italiana e aprì la strada alla riforma del diritto di famiglia del 1975.

L’iniziativa, parte del programma ufficiale delle Giornate Europee del Patrimonio, intende offrire non solo una riflessione storica ma anche un’occasione di confronto sul ruolo della memoria collettiva nella costruzione della società contemporanea.

Data: Domenica 28 settembre 2025

Luogo: Palazzo Mattei di Giove, Via Michelangelo Caetani 32, Roma

Ore 10.00: Visita guidata

Ore 11.30: Incontro “L’Italia del divorzio” (Auditorium ICBSA)

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria su:

https://www.eventbrite.com/e/litalia-del-divorzio-tickets-1720126999159

