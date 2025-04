Giubileo degli Adolescenti, 200 mila giovani da 120 Paesi

Il Giubileo degli Adolescenti ha “superato ogni previsione” registrando una partecipazione di circa 200 mila giovani provenienti da oltre 120 Paesi del mondo. A comunicarlo è stato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un punto stampa sottolineando come l’evento sia stato finora il “più grande di questo Anno Santo“.

“Il risultato del Giubileo degli Adolescenti ha superato ogni aspettativa. È stato il più grande evento dell’Anno Santo fino ad oggi“, ha dichiarato il Sindaco, esprimendo la propria soddisfazione e ringraziando per l’ottima collaborazione con la Santa Sede.

Gualtieri ha inoltre evidenziato come questo appuntamento abbia rappresentato un importante test organizzativo in vista del Giubileo dei Giovani di agosto.

Parallelamente, la città ha accolto anche circa 30 mila fedeli presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è sepolto Papa Francesco.

Il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha confermato il dato, ricordando che le attività di accoglienza e vigilanza proseguiranno nei prossimi giorni, anche in vista delle celebrazioni del Primo Maggio.

Il successo organizzativo è stato reso possibile grazie all’impegno coordinato di tutte le strutture coinvolte: le Forze di Polizia, la Polizia Locale, la Protezione Civile, AMA, ATAC, Acea e il servizio sanitario Ares 118. Circa 20 mila ragazzi sono stati ospitati nelle strutture giubilari ufficiali, mentre molti altri sono stati accolti dalle parrocchie cittadine.

“Tutto il dispositivo della sicurezza è riuscito ad assicurare a tutti i ragazzi questo evento. Ci sono stati 3.000 agenti delle forze di polizia, 1.000 della polizia locale, 500 della protezione civile, 1000 stewart, 800 addetti di Atac, la metro e i bus sono stati potenziati, Ama è già al lavoro per lapulizia.

Ci sono stati 93 punti critici di protezione civile nei 16 areali: una organizzazione complessa. Grazie alla collaborazione di tutti – ha concluso Gualtieri – abbiamo garantito ai giovani pellegrini una giornata indimenticabile di festa, spiritualità e incontro, confermando ancora una volta la vocazione universale di Roma come città dell’accoglienza“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.