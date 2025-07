Giubileo dei Giovani 2025, ecco la mappa interattiva

Anche in occasione del Giubileo dei Giovani, come per le Esequie di Papa Francesco e l’elezione di Leone XIV, è disponibile su questo portale una mappa interattiva che segnala a pellegrini e fedeli alcune informazioni utili per partecipare all’evento, ed in particolare il posizionamento dei maxischermi, i percorsi delle varie giornate, i varchi di accesso alle aree e la collocazione dei WC da poter utilizzare.

Le informazioni, divise per gruppi indipendenti, possono essere accese o spente a piacimento dalla lista nella colonna a sinistra della mappa, e la mappa può essere centrata e ingrandita nella zona d’interesse, come una normale mappa di navigatore.

Le informazioni sono il prodotto dello sforzo congiunto di tutte le istituzioni nazionali, regionali e comunali che partecipano, in qualità di componenti del Sistema di Protezione Civile, alle attività coordinate di assistenza alla popolazione nell’ambito del Giubileo dei Giovani.

Si ricorda che mappa è aperta e in continuo aggiornamento: alcune informazioni potrebbero non essere rispondenti a seguito di situazioni contingenti, non rilevate o non comunicate al C.O.C.

La mappa è raggiungibile da cellulare, tablet e da computer fissi e portatili collegati on line e consultabile tramite l’App Georoma, disponibile negli store iOS e Android.

CONSULTA LA MAPPA.

