Giubileo dei Giovani, Rocca ha inaugurato il Villaggio a Tor Vergata

Un’intera città nella città, sorta in pochi giorni e pronta ad accogliere migliaia di giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo. Questa mattina, nel cuore di Tor Vergata, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha inaugurato ufficialmente il Villaggio Campale della Protezione Civile regionale, realizzato in occasione del Giubileo dei Giovani 2025.

Accanto a lui, l’assessore regionale con delega alla Protezione Civile Pasquale Ciacciarelli, il direttore della Direzione Emergenza e NUE 112 Massimo La Pietra, e Agostino Miozzo, figura chiave nel coordinamento dell’accoglienza ai pellegrini e ai turisti. Un’inaugurazione che segna il culmine di un lavoro silenzioso e imponente, fatto di logistica, organizzazione e spirito di servizio.

Un campo da 4.000 volontari, cuore pulsante dell’accoglienza

All’interno del complesso sportivo-universitario della “Città dello Sport”, su un’area di oltre 3 ettari, il Villaggio ospita 4.000 volontari della Protezione Civile, tra cui operatori sanitari, tecnici e personale di supporto. A loro si aggiungono forze dell’ordine, vigili del fuoco e steward, per un totale di oltre 5.000 pasti distribuiti ogni giorno.

Le infrastrutture? Venti tensostrutture climatizzate della Croce Rossa per 3.000 posti letto, dieci della Regione Lazio per altri 1.000, moduli bagno, docce, cucine da campo – tra cui una per celiaci e allergici – e un’area di segreteria per l’identificazione e l’ingresso controllato tramite due varchi.

Un vero e proprio villaggio autosufficiente, nato per garantire sicurezza e assistenza in vista dei due eventi centrali: la Veglia del 2 agosto e la Messa conclusiva del Papa Leone XIV il giorno seguente.

Un piano sanitario all’avanguardia per mezzo milione di partecipanti

Non solo logistica. La Regione Lazio ha messo in campo un imponente piano di protezione sanitaria coordinato da ARES 118: nove Posti Medici Avanzati, ambulanze medicalizzate e infermieristiche, squadre a piedi con defibrillatori, un elicottero per il soccorso aereo e persino una task force di psicologi e mediatori culturali. Solo nell’area di Tor Vergata saranno operative 420 squadre a piedi al giorno, pronte a intervenire in ogni sub-area dell’evento.

Anche i percorsi pedonali di accesso al sito – il “Cammino del Giubileo” e le tratte da Anagnina, Ciampino, Frascati e Grotte Celoni – saranno presidiati da ambulanze infermieristiche, in un sistema a maglie strette pensato per offrire assistenza capillare e tempestiva.

Treni notturni e navette dedicate: il TPL si veste da Giubileo

A garantire l’arrivo e il deflusso dei circa 500mila partecipanti attesi, la Regione Lazio ha predisposto – con il supporto di Trenitalia e Cotral – un potenziamento straordinario dei trasporti: orari prolungati sulla Roma-Lido, treni diretti tra Ciampino e Fiera di Roma, e navette dedicate da tutto l’hinterland romano. Un piano da 12 milioni di euro, costruito su misura per le esigenze logistiche e spirituali del Giubileo.

Anche le stazioni – da Termini a San Pietro, da Fiera di Roma a Ostiense – vedranno rafforzati i presidi di assistenza, in una macchina organizzativa pensata per far muovere migliaia di giovani in sicurezza, fluidità e accoglienza.

Una sfida logistica, un simbolo di unità

Il Villaggio di Tor Vergata non è solo un’impresa logistica: è un simbolo tangibile di accoglienza, cooperazione e impegno collettivo. Protezione Civile, sanità, trasporti, istituzioni e volontari: tutti uniti per accogliere la gioventù del mondo in un evento che è anche un messaggio di pace e speranza.

Il Giubileo dei Giovani si apre così sotto il segno dell’organizzazione e dell’efficienza, ma anche – e soprattutto – della solidarietà e del servizio al prossimo.

